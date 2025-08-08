Щатските индекси се насочват към седмични ръстове на фона на някои силни отчети*

Основните щатски борсови индекси стартират последната сесия за седмицата с ръстове, докато инвеститорите оценяват последните сигнали относно търговската политика от Белия дом, съобщава CNBC.

Бенчмаркът Dow Jones Industrial Average напредва с 0,33% до 44 111,94 пункта.

Широкият измерител S&P 500 отчита ръст от 0,57% до 6376,20 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite записва повишение от 0,65% до 21 381,55 пункта.

Трейдърите реагират положително на силните тримесечни финансови отчети на компании като Gilead Sciences, Monster Beverage и Live Nation.

Основните щатски индекси се насочват към седмични ръстове като Dow се доближава до 1,2% увеличение, а S&P 500 поддържа курс към 2,3% ръст. Повишението за цялата седмица за Nasdaq в момента възлиза на 3,6%.

Цените на златото, които се покачиха по-рано тази седмица с надеждата за намаляване на лихвените проценти от страна на Федералния резерв, скачат до рекордно високо ниво след публикация на Financial Times за евентуална такса върху вноса на златни кюлчета в САЩ. Новината повиши цената на акциите на златодобивните компании, като борсово търгуваният фонд Vaneck Gold Miners ETF отчита 1% ръст до 52-седмичен връх.

Основните щатски борсови индекси в началото на сесията на 8 август.

„Реципрочните“ мита на президента на САЩ Доналд Тръмп влязоха в сила в полунощ в четвъртък, като някои от най-високите налози са насочени към Сирия (41%), Лаос и Мианмар (по 40%).

По-рано през седмицата Тръмп обяви, че 100% мита върху вносните чипове няма да засегне компании, които „произвеждат в САЩ“.

В бъдеще основната област на фокус за инвеститорите ще продължи да бъде развитието на търговската политика на Тръмп, коментира Томас Мартин, старши портфолио мениджър в Globalt Investments.

Акциите на Tesla поскъпват с около 3%, след като стана ясно, че компания разпуска екипа си за разработка на суперкомпютъра Dojo, засилвайки фокуса върху външни партньори като Nvidia Corp., Advanced Micro Devices Inc. и Samsung Electronics Co.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа расте съответно до 4,281% и 4,854 на сто.

Доларовият индекс се понижава с 0,23% до 98,17 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се понижава с 0,35% до 66,20 долара за барел. Фючърсите върху американския лек петрол WTI поевтиняват с 0,58% до 63,51 долара за барел.

Цената на златото расте с 1,10% до 3492,37 долара за тройунция.

*Информацията е актуална към 18:00 ч. българско време.