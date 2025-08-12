Данните за умерена инфлация в САЩ дават възходящ импулс на борсовите индекси*

Основните американски борсови индекси започват сесията с ръстове на фона на облекчението сред инвеститорите от последния доклад за инфлацията в САЩ, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредва с 0,38% до 44 143,04 пункта.

Широкият измерител S&P 500 отчита ръст от 0,43% до 6401,15 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite се повишава с 0,53% до 21 497,89 пункта.

Инфлацията в САЩ запазва своя темп през юли, тъй като митата, обявени от президента Доналд Тръмп, оказват предимно умерено въздействие върху доставките. Индексът на потребителските цени расте с 0,2% на месечна база и с 2,7 на сто на годишна база през юли, става ясно от доклад на Бюрото по трудова статистика. През юни месечната инфлация достига 0,3%, докато годишният инфлационен темп беше 2,7 на сто.

Това подкрепя надеждите на инвеститорите, че по-умереният инфлационен доклад ще даде пространство на Федералния резерв да намали лихвите няколко пъти до края на годината. Пазарът в момента предвижда близо 91% вероятност за намаляване на лихвените проценти следващия месец.

Междувременно Тръмп заяви ден по-рано, че удължава с още 90 дни търговското примирие с Китай.

Основните щатски борсови индекси в началото на сесията на 12 август.

„Инвеститорите изглежда залагат на предстоящите намаления на лихвените проценти и разчитат на тях, за да противодействат на ефекта от митата. Смятаме, че е твърде рано да се прави това предположение“, коментира Брент Шуте, главен инвестиционен директор в Northwestern Mutual Wealth Management. „Степента на въздействие на митата и времето, което е необходимо, за да започнат да се отразяват на икономиката, остават отворени въпроси“, добавя той.

Акциите на емитента на стейбълкойни Circle Internet Group поскъпват с 12%, след като компанията отчете 53% ръст на приходите си за второто тримесечие.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа расте съответно до 4,306% и 4,892 на сто.

Доларовият индекс, който отразява силата на американските пари спрямо кошница от конкурентни валути, отчита спад от 0,3% до 98,22 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се понижава с 0,53% до 66,28 долара за барел, докато тази на американския лек петрол West Texas Intermediate (WTI) отчита спад от 0,75% до 63,48 долара за барел.

Златото поевтинява с 0,23% до 3396,30 долара за тройунция.

*Информацията е актуална към 17:00 ч. българско време.