Новите данни за инфлацията в САЩ помрачават настроенията на Wall Street*

Борсовата сесия на Wall Street започва с понижения, след като нов доклад показа, че цените на едро в САЩ са се повишили повече от очакваното през миналия месец, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average губи 0,37% до 44 757,15 пункта. Широкият пазарен показател S&P 500 спада с 0,18% до 6455,06, а технологичният измерител Nasdaq Composite не отбелязва промяна.

Индексът на производствените цени (PPI) - показател за инфлацията на едро в САЩ, се е повишил много повече от очакваното през юли. Това попари надеждите, че Федералният резерв със сигурност ще понижи лихвите по-късно през годината.

Според доклад на Бюрото по трудова статистика, публикуван в четвъртък, измерителят е нараснал с цели 0,9% през миналия месец. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакваха той да се повиши с 0,2% на месечна база.

За сравнение, индексът остана без промяна през юни. Цените на едро могат да бъдат водещ индикатор за потребителските цени.

Въпреки че PPI се следи по-малко от индекса на потребителските цени (CPI), той предоставя важна информация за цените на суровините. Заедно тези показатели се отразяват в индекса на разходите за лично потребление (РСЕ) на Министерството на търговията - основният измерител за прогнозиране на инфлацията на Федералния резерв, който ще бъде актуализиран по-късно този месец.

След като индексът на потребителските цени (CPI) отговори на очакванията по-рано тази седмица, пазарите бяха оценили като почти сигурно, че Федералният резерв ще понижи основния лихвен процент на следващото си заседание през септември.

Акциите на водещите технологични компании като AMD и Nvidia също бяха повлечени от новите данни за инфлацията. Книжата на Cisco поевтиняват с 1%, след като резултатите на техгиганта за четвъртото тримесечие леко надминаха очакванията на анализаторите.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,264%, а тази по 30-годишните - до 4,844%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,26% до 98,09 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 1,39% до 66,54 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 1,5% до 63,59 долара за барел.

Златото поевтинява с 0,4 на сто и се търгува на цена от 3394,5 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 17:00 ч. българско време.