S&P 500 и Dow отбелязаха рекорди след силните данни за търговията на дребно*

Индексът на сините чипове беше тласнат нагоре от поскъпването на акциите на UnitedHealth с близо 10%

17:05 | 15.08.25 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Широкият пазарен показател S&P 500 и индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average достигнаха рекордни нива в петък, подкрепени от данните за продажбите на дребно в САЩ, предава CNBC.

S&P 500 се покачва с 0,1%, докато Dow напредва с 156 пункта, или 0,4%. Индексът на сините чипове беше тласнат нагоре от поскъпването на акциите на UnitedHealth с близо 10%, след като Berkshire Hathaway на Уорън Бъфет и Scion Asset Management на Майкъл Бъри разкриха, че са придобили книжа в застрахователния гигант през второто тримесечие.

Технологичният измерител Nasdaq Composite остава без промяна.

Продажбите на дребно в САЩ са отбелязали широкообхватно повишение през юли, подкрепени от търговията с автомобили и големите онлайн промоции. Стойността на покупките на дребно, без да се отчита инфлацията, се е повишила с 0,5% след ръста от 0,9% през юни, показаха данни на Министерството на търговията, публикувани в петък. Без да се отчитат автомобилите, продажбите са нараснали с 0,3%. Общо 9 от 13 категории са регистрирали ръст, водени от най-големия скок в продажбите на моторни превозни средства от март насам.

Докладът от петък предполага много по-силно начало за потребителските разходи през втората половина на годината, след като несигурността около политиките на президента Доналд Тръмп – най-вече по отношение на митата – се отразиха негативно на настроенията и държаха много потребители настрана през предходните шест месеца.

За седмицата водещите индекси на Wall Street бележат стабилни повишения. Dow се представя най-добре с ръст от 2%. S&P 500 и Nasdaq са нараснали с по над 1% за седмицата до момента благодарение на новите данни за потребителската инфлация, които породиха надежди за понижение на лихвите от страна на Федералния резерв през следващия месец.

Тези очаквания обаче претърпяха удар в четвъртък, след като докладът за инфлацията на едро се оказа много по-мрачен от очакваното. Бенчмарковете първоначално спаднаха по време на борсовата сесия, но успяха да възстановят по-голямата част от загубите си, като S&P 500 достигна нов рекорд при затварянето.

„Не мисля, че един единствен доклад е достатъчен, за да промени тезата за посоката на инфлацията“, заяви Том Лий, ръководител на отдела за проучвания във Fundstrat Global Advisors. „Нашата основна теза остава, че в крайна сметка пазарът ще разгледа това като преходно явление.“

Междувременно акциите на Intel поскъпват с 3% след доклад на Bloomberg, според който администрацията на Тръмп води преговори за придобиване на дял в производителя на чипове от американското правителство.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,297%, а тази по 30-годишните - до 4,903%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,39% до 97,87 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 1,09% до 66,11 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 1,3% до 63,13 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,1 на сто и се търгува на цена от 3386,6 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 17:00 ч. българско време.

Последна актуализация: 17:04 | 15.08.25 г.
американски борси американски пазари
