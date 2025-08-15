S&P 500 завърши сесията със спад но изпраща седмицата на зелено

Широкият измерите S&P 500 завърши редовната търговия в петък със спад, след като достигна рекорден връх, но се пребори за нова седмица на повишения, съобщава CNBC.

Индексът изтри 0,3% до 6449,8 пункта. От своя страна технологичният показател Nasdaq Composite се понижи с 0,4% до 21 622,97 пункта.

На зелено обаче бе индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average с ръст от близо 0,1% до 44 946,12 пункта благодарение на поскъпването на книжата на UnitedHealth с почти 12%. Въпреки това остана под абсолютния си дневен връх, достигнат по-рано през деня.

Поевтиняването на книжата при чиповете, както и влошените потребителски настроения се отразиха на пазара в петък.

Акциите на Applied Materials поевтиняха с 14%, като борсово търгуваният фонд VanEck Semiconductor ETF се раздели с 2%. Книжата на Nvidia пък изтриха от цената си близо процент.

По-рано през деня стана ясно, че индексът за потребителски настроения на Университета в Мичиган е намалял до 58,6 пункта през август от 61,7 пункта месец по-рано заради притеснения от инфлацията.

Въпреки това водещите индекси остават на стабилна основа за седмицата. Dow напредна с 2%, S&P 500 и Nasdaq прибавиха по процент благодарение на данни за потребителската инфлация, които увеличиха надеждите, че Федералният резерв ще намали лихвите на следващото си заседание през септември.

Показанията за продажбите на дребно през юли сигнализираха здравословна картина на състоянието на американските потребители. Продажбите на дребно са нараснали с 0,5% миналия месец, отговаряйки на очакванията в проучване на Dow Jones. Продажбите на дребно с изключение на автомобилите също са се повишили с 0,3%, отново в синхрон с прогнозите.

При американските държавни ценни книжа доходността по 10-годишните и 30-годишните облигации расте до съответно 4,316% и 4,917%.

Доларовият индекс обаче отслабва с 0,4% до 97,834 пункта.

На стоковите пазари цената на петрола се понижава. Фючърсите върху международния бенчмарк Брент поевтиняват с 1,06% до 66,13 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI с 1,31% до 63,11 долара за барел.

Златото остава без значителна промяна на цена от 3383,6 долара за тройунция.