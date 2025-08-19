Преговорите за мир в Украйна тласнаха водещите европейски индекси нагоре

Водещите европейски индекси отбелязаха повишения във вторник, след като световните пазари реагираха положително на резултатите от преговорите между президента на САЩ Доналд Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери в Белия дом в понеделник, предаде CNBC. Целта на разговорите е прекратяване на огъня в руската война срещу Украйна.

Паневропейският бенчмарк Stoxx 600 нарасна с 0,6% до 557,81 пункта, като повечето сектори бяха на положителна територия.

Германският показател DAX затвори с 0,45% по-високо на ниво от 24 423,07 пункта, а френският измерител САС 40 добави 1,21% до 7979,08 пункта.

Британският индекс FTSE се повиши с 0,34% и до 9189,22 пункта.

Акциите в сектора на отбраната бяха сред най-слабо представящите през деня, докато инвеститорите осмисляха новините за преговорите за мир в Украйна. Индексът Stoxx Europe Aerospace and Defense затвори с понижение от 2,2%.

Акциите на немския производител на части за танкове Renk поевтиняха с от 6,7%, а тези на италианския гигант в областта на отбраната Leonardo изтриха 6,6%. Книжата на германската компания Hensoldt поевтиняха с 6%, а на шведската Saab - с 5,5%.

По време на внимателно наблюдаваните разговори в понеделник Тръмп заяви, че мирните преговори могат да се проведат, докато двете страни все още се сражават, като се отказа от по-ранните си призиви за прекратяване на огъня. Той също така заяви, че гаранциите за сигурността на Украйна ще бъдат „предоставени от европейските страни в координация със САЩ“.

Зеленски заяви, че пакетът от желани гаранции за сигурността на Украйна - който се очаква да включва мащабно закупуване на американски оръжия - ще бъде „официализиран на хартия до 10 дни“.

Американският държавен глава също така добави, че се планира среща между руския президент Владимир Путин и украинския лидер, след която ще последва тристранна среща, в която ще участва и Тръмп.