Петролът поскъпва след данни за намаляване на запасите в САЩ*

Цената на петрола се повишава, след като нов доклад сигнализира за спад на запасите на САЩ. Междувременно инвеститорите преценяват перспективите за край на войната на Русия в Украйна, предава CNBC.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,55% до 66,15 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,37% до 62,58 долара за барел.

По-рано източници от Американския петролен институт съобщиха, че запасите от суров петрол в страната са спаднали с 2,4 млн. барела миналата седмица. Официалните данни се очакват по-късно в сряда.

Пазарът следи отблизо напредъка към прекратяването на войната в Украйна след поредица от преговори на високо равнище с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп. Евентуално мирно споразумение би довело до по-малко ограничения върху износа на суров петрол от Русия, въпреки че Москва до голяма степен е запазила потока си на „черно злато“.

Голяма част от него е била изпращана към Индия от началото на войната насам, което наскоро предизвика критики от страна на Тръмп. Във вторник американският министър на финансите Скот Бесънт заяви пред CNBC, че някои от „най-богатите семейства в Индия“ са се облагодетелствали от покупките на руски петрол, като повтори плановете за увеличаване на митата за южноазиатската страна.

Отделно от това, Бесънт заяви пред Fox News, че САЩ са „много доволни“ от търговското споразумение с Китай, което е знак, че Вашингтон вероятно ще запази статуквото преди изтичането на търговското примирие през ноември. Китайските рафинерии също купуват значителни количества на руски петрол, но Поднебесната империя не е била обект на същите критики като Индия.

Дългосрочните перспективи за петролния пазар изглеждат мечи, като се очаква излишък по-късно през 2025 г., когато Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) възстанови добива си. Междувременно агресивната търговска политика на Тръмп предизвиква опасения относно търсенето.

Очаква се цената на Брента да спадне до 63 долара за барел през четвъртото тримесечие на тази година, тъй като глобалните запаси се увеличават, пише Вивек Дар, анализатор по суровините в Commonwealth Bank of Australia.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.