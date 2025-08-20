Паневропейският индекс Stoxx 600 достигна най-високото си ниво от над пет месеца

Паневропейският индекс Stoxx 600 отбеляза ръст в сряда, подкрепен от секторите на потребителските стоки и здравеопазането, докато понижението на акциите на технологичните и отбранителните компании ограничи ръстовете преди важното заседание на глобалните централни банкери, предават Ройтерс и CNBC.

Stoxx 600 завърши сесията с повишение от 0,2% и достигна най-високото си ниво при затваряне от над пет месеца насам.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 прибави 1,08% и завърши деня на ниво от 9288,14 пункта. Германският DAX се понижи с 0,6% до ниво от 24 276,97 пункта. Френският CAC 40 отписа минималните 0,08% до 7973,03 пункта.

Публикувани в сряда данни показаха, че инфлацията във Великобритания се е ускорила до 3,8% през юли, най-високото ниво от началото на 2024 г. и в съответствие с очакванията на Английската централна банка (АЦБ).

Сред отделните сектори най-голям ръст отбелязаха акциите на компаниите за храни и напитки с 2,3%, водени от Nestle, чиито книжа поскъпнаха с 3,6 на сто. Компаниите за лични стоки и домакински уреди бяха на второ място с покачване от 1,4%.

Оптимизмът за напредък в прекратяването на войната на Русия в Украйна се запази, тъй като САЩ и съюзниците им се подготвят да решат каква военна подкрепа за Украйна може да бъде включена като част от споразумение, но предпазливостта също се запази, тъй като подробностите не са известни.

Книжата на европейските компании, свързани с отбраната, поевтиняха с 1,4%, след като записаха най-лошия си ден от над един месец насам в предходната сесия поради очакванията за мирно споразумение в Украйна.

Технологичните акции отбелязаха спад от 0,5% след разпродажбите на технологични акции в САЩ поради притеснения от балон на акциите в областта на изкуствения интелект и несигурността относно перспективите за лихвените проценти.

Тази седмица вниманието ще бъде насочено върху ежегодния симпозиум на Федералния резерв в Джаксън Хол, където ще говорят председателят Джером Пауъл и други ръководители на големи централни банки.

Stoxx 600 е отбелязал ръст от около 10,2% от началото на тази година благодарение на надеждите за по-високи разходи в блока, преминаване към европейски активи през първата половина на 2025 г. и нарастващи очаквания за понижение на лихвените проценти в САЩ.

Книжата на датския производител на минерална вата Rockwool поевтиняха с 16,2%, след като компанията понижи прогнозите си за цялата година. Акциите ѝ отбелязаха най-лошия си ден от над две години и половина.

Цената на акциите на Alcon се понижи с 9,4% в най-големия ѝ еднодневен спад от над пет години, след като тя намали прогнозите за нетните си продажби за 2025 г. поради очакваното въздействие на американските мита.

Британският производител на медицинско оборудване Convatec обяви програма за обратно изкупуване на акции на стойност 300 млн. долара, което повиши цената на акциите му с 5,6% и компанията се озова на върха на Stoxx 600.