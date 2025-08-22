Азиатските пазари отбелязаха предимно ръстове преди речта на Джером Пауъл

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха предимно повишения в петък, докато инвеститорите очакват речта на председателя на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл в рамките на годишния симпозиум на централната банка в Джаксън Хоул. Очаква се той да даде насоки за бъдещото движение на лихвените проценти в страната, предаде CNBC.

Южнокорейският показател Kospi нарасна с 0,86% и затвори на ниво 3168,73 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq приключи деня с 0,68% по-високо на 782,51 пункта.

Японският бенчмарк Nikkei 225 затвори без промяна на 42 633,29 пункта, докато по-широкият показател Topix се повиши с 0,58% до 3100,87 пункта.

По-рано стана ясно, че темпът на инфлация в Страната на изгряващото слънце е останал значително над целта от 2% на централна банка на страната, въпреки че ръстът на цените се е забавил през юли.

Потребителските цени, без да се включват пресните храни, са се повишили с 3,1% на годишна база, което е забавяне спрямо ръста от 3,3% през предходния месец. Икономистите прогнозираха, че основният индекс на потребителските цени ще се повиши с 3%, като се очакваше, че цените на енергията ще окажат негативно влияние, след като преди година отбелязаха рязък скок.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 загуби 0,57% и затвори на 8967,4 пункта, след като в четвъртък за първи път премина границата от 9000 пункта.

Показателят CSI 300 в континентален Китай скочи с над 2% и затвори на 4378 пункта, докато хонконгският индекс Hang Seng добави 0,84% до 25 316,67 пункта.

Индийският бенчмарк Nifty 50 спадна с 0,53% до 24 951,15 пункта, а индексът BSE Sensex отстъпи с 0,53% до ниво от 81 566,60 пункта.