Петролът поевтинява на фона на сътресенията във Фед и рисковете за доставките*

Цената на петрола се понижава след четиридневен ръст, докато инвеститорите проследяват по-широките последици за пазара от решението на американския президент Доналд Тръмп да отстрани член на Управителния съвет на Федералния резерв на САЩ, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,45% до 68,49 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,56% до 64,44 долара за барел.

В понеделник Министерството на вътрешната сигурност на САЩ издаде проект на уведомление за удвояване на митата върху вноса на индийски стоки, за да санкционира страната за купуването на руски суров петрол. Мярката, която трябва да влезе в сила в сряда, е част от по-широките усилия за постигане на мирно споразумение между Русия и Украйна.

На по-широките пазари акциите поевтиняха заедно с други рискови активи, след като Тръмп отстрани Лиса Кук от Фед в рязка ескалация на усилията му да засили контрола си върху институцията. Това породи опасения за независимостта на централната банка, точно когато данните сочат забавяне на икономиката, включително и на пазара на труда. С течение на времето това може да се отрази негативно на потреблението на енергия.

През по-голямата част от август суровият петрол се търгуваше в тесен диапазон, докато трейдърите оценяваха въздействието на американските мита, както и дългосрочните последици от значителните увеличения на доставките от страна на Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+). Международната агенция по енергетика (МАЕ) предупреди по-рано този месец, че световният пазар на „черно злато“ е напът да отбележи рекорден излишък през следващата година, тъй като растежът на търсенето се забавя, а доставките се увеличават.

„Ако се продължи с удвояването на митата за Индия, пазарът отново ще постави под въпрос руските потоци и може да отбележи краткосрочно циркулиране на цените на нива около 70 долара“, заяви Робърт Рени, ръководител на отдела за проучвания на суровините в Westpac Banking Corp. Пазарът също така се фокусира върху неотдавнашната вълна от украински атаки срещу руската енергийна инфраструктура, добави той.

