Стоян Тонев: Продажбите на злато у нас тази година ще са за над 1 млрд. лева

Продажбите на злато у нас тази годината ще са за повече от 1 млрд. лева, докато в предишни години оборът варираше между 700 и 800 млн. лева. Тази прогноза направи Стоян Тонев, управител на инвестиционния дилър „Топ Голд", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„В момента търсенето на злато от инвеститори и централни банки е рекордно в световен мащаб и това ще доведе до повишаване на цената“, коментира мениджърът. Той анализира пазара и коментира, че очакването понижение на лихвите от Федералния резерв на САЩ през септември вече се отрази положително на цената на златото.

„Тръмп оказва политически натиск върху Федералния резерв от дълго време и вече започна да надделява над Пауъл“, смята Тонев и подчерта, че това е в резултат на стремежа на Фед да води „продължителни политики“. Той е на мнение, че „целият глобален пазар е изкривен, тъй като влияние оказват най-различни фактори“.

„Очаквам да започне дълготраен процес в посока намаляване на лихвите. Не може да се каже със сигурност дали това ще доведе до допълнителни понижения през октомври и ноември, но тенденцията е ясна“, каза още той.

Мениджърът на "Топ Голд" съобщи, че на пазара за инвестиционно злато най-търсени са кюлчетата и монетите. Според него българските инвеститори купуват около 500-600 килограма злато на месец. По думите му еврозоната е една от причините за разширяване на пазара у нас.

Стоян Тонев отбеляза, че на този етап рафинериите успяват да отговорят на търсенето. „В края на юни имаше период на изчакване и доставката отнемаше около 10 дни. Подкрепата за златото на цена от 2800 евро е много силна“, обясни още той.

Тонев поясни също, че в целия диапазон на икономическа активност има много хора, които купуват злато. „Трудно е да се направи профил на купувача. „Средната инвестиция е между 6 хил. и 9 хил. лева, като най-голямата сделка с физическо лице през тази година е за 11 килограма“, отбеляза експертът.

Тонев посочи, че цените на среброто и платината също растат с бързи темпове, тъй като има сериозни дефицити в производството.

