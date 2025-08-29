Европейският IPO пазар се готви за възстановяване след несигурността около митата

Група компании на стойност милиарди долари може да допринесе за възстановяването на европейския пазар за първични публични предлагания (IPO) тази есен, компенсирайки най-слабото първо полугодие в региона от повече от десетилетие насам, пише Bloomberg.

Компанията за аларми Verisure, специализираният кредитор Shawbrook Group и доставчикът на финансови данни ISS Stoxx са сред компаниите, които се готвят за следващия прозорец за IPO-та, който обикновено започва в средата на септември и продължава до началото на ноември, посочват запознати източници. Общо има най-малко десетина компании, които планират да дебютират на борсата.

Повишените цени на акциите и намалената волатилност улесняват пътя към публичните пазари, след като несигурността, свързана с митата, подкопа доверието, а това доведе до слабо първо полугодие в Европа. В същото време на борсите в САЩ и Азия имаше редица нови листвания. Сред компаниите, които планират да станат публични, има и такива, които отложиха листването си през първото полугодие.

Предстоящата група включва няколко големи IPO-та, които могат да генерират милиарди долари. Мажоритарният собственик на Verisure – Hellman & Friedman, обмисля IPO в Стокхолм още през тази година, казват източниците, пожелали да останат анонимни, тъй като плановете са поверителни. Компанията все още не е взела окончателно решение и може да реши да изчака до 2026 г. за листване.

Предлагането може да донесе между 3 и 4 млрд. евро и ще се състои предимно от нови акции, съобщи по-рано Bloomberg. То може да бъде най-голямото в Европа от години и да утвърди Стокхолм като най-активното място за листване в региона за 2025 г.

Групата за изкупувания Nordic Capital също обмисля IPO на шведския потребителски кредитор NOBA Bank Group, което може да го оцени на около 3 млрд. евро в предстоящия прозорец, след като преди това отложи сделката на фона на пазарните сътресения, казвата източниците.

Франкфурт, който от началото на годината отбелязва по-скромни обеми на IPO-та, може да регистрира скок в активността през следващите седмици и месеци.

Deutsche Boerse обмисля потенциално листване на подразделението си за управление на данни и анализи ISS Stoxx след лятото, което може да донесе около 1 млрд. долара, а семейната компания за протези Ottobock се готви да излезе на борсата след предишен опит през 2022 г., казват източниците. Частните собственици на Stada Arzneimittel също възобновяват плановете си за IPO още през октомври, след като преговорите за продажба на германската фармацевтична компания на друга фирма за изкупуване изпаднаха в застой.

С отчетена стойност на бизнеса от 27 млрд. евро, потенциалното IPO на германското подразделение на нидерландския електропреносен оператор TenneT Holding също може да бъде сред най-големите за тази година. Нидерландското правителство си е дало срок до септември, за да реши дали да продаде част от акциите на компанията на частен инвеститор, или да пристъпи към IPO, което може да се състои още през четвъртото тримесечие. Ако IPO-то се проведе, най-вероятно то ще бъде във Франкфурт, казват източниците.

Друг център със засилена активност може да бъде Лондон, където поне три компании обмислят да листнат акциите си тази есен. Британската банка Shawbrook, подкрепена от BC Partners и Pollen Street, се подготвя за потенциално IPO, твърдят източниците. Beauty Tech Group, производител на LED маски за лице, също работи по евентуално IPO през този период, добавят те. Италианската NewPrinces обмисля потенциално листване на Princes – подразделение, което се занимава с международните ѝ дейности в областта на храните, на Лондонската фондова борса след лятото, допълват източниците.

В същото време подкрепяната от General Atlantic компания Swiss Marketplace Group обмисля IPO в Цюрих още следващия месец, което би могло да донесе около 1 млрд. швейц. франка (1,2 млрд. долара), съобщи Bloomberg News миналата седмица. Това би могло да се превърне в първото голямо IPO в Швейцария от Galderma Group през март 2024 г. насам.

Разбира се, пазарните условия и конкурентните опции за сливания и придобивания могат да попречат на сделките, предупреждават източниците. Deutsche Boerse все още обмисля изкупуването на миноритарния акционер на ISS Stoxx – General Atlantic, като алтернатива на листването, заяви говорител на оператора на борсата.

Представители на Ottobock и SMG потвърдиха, че компаниите обмислят IPO, но заявиха, че все още не са взели окончателно решение за момента. Говорител на TenneT коментира, че все още не е взето решение за структурата на сделката и че продължават да се проучват както IPO, така и частна продажба. Нидерландското правителство отказва да коментира мястото на листване за германските операции на TenneT.

Представители на Verisure, Nordic Capital, NOBA Bank, BC Partners, Pollen Street, Shawbrook, The Beauty Tech Group, Princes и нидерландското правителство са отказали да коментират.

В допълнение към IPO-тата, няколко компании се готвят да отделят подразделения на своите съществуващи акционери през втората половина на годината. Макар че сделките няма да увеличат обема на IPO в Европа, те са още един знак, че капиталовите пазари възвръщат своята динамика. Continental планира да регистрира своя автомобилен бизнес Aumovio във Франкфурт следващия месец, а през октомври ще последва отделяне на подразделението за военни кораби на Thyssenkrupp. Unilever очаква да завърши тройното листване на бизнеса си със сладолед в Амстердам, Лондон и Ню Йорк около средата на ноември.