Цената на петрола спада под натиска на геополитическите рискове*

Цената на петрола се понижава, след като във вторник достигна най-високото си ниво от месец насам, докато инвеститорите преценяват геополитическите рискове, включително потенциалното засилване на санкциите на САЩ срещу Русия, предава Bloomberg. Това се случва в навечерието на срещата на Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) относно производството през октомври.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,27% до 68,95 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – също с 0,27% до 65,41 долара за барел.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че следи как руският държавен глава Владимир Путин се справя с усилията за организиране на среща с украинския лидер Володимир Зеленски. Той даде знак, че обмисля допълнителни мерки, ако преговорите за прекратяване на руската война в Украйна не напреднат.

В същото време американският президент заяви, че не обмисля понижаване на митата за Индия една седмица след като Вашингтон удвои ставките върху по-голямата част от вноса на страната до 50% като наказание за закупуването на руски петрол. Тази мярка, която не е съпроводена от подобни действия срещу Китай, друг голям вносител на суровина от Русия, е част от по-широка кампания за принуждаване на Москва да прекрати военните действия в Украйна.

Цената на суровия петрол отбеляза ръст в началото на септември. През миналия месец тя претърпя спад на фона на опасенията, че световният пазар е обречен на излишък, след като ОПЕК+ облекчи ограниченията върху доставките. Алиансът, в който влиза и Русия, ще заседава този уикенд, като повечето анализатори и инвеститори очакват групата да запази производството си за октомври без промяна, прекъсвайки дългия период на увеличения.

„Рисковете за доставките под формата на потенциално по-строги санкции срещу Русия продължават да тежат над пазара на петрол“, заяви Уорън Патерсън, ръководител на отдела за стратегия за суровините в ING Groep NV. В същото време, като се очаква ОПЕК+ да запази производството стабилно през уикенда, „това оставя възможност на групата да изненада пазара“, каза той.

Пазарът следи и въздействието на украинските удари върху енергийната инфраструктура на Русия. Южна Америка също е в центъра на вниманието, след като американски военни кораби бяха разположени край Венецуела в акция срещу трафика на наркотици. Венецуелският президент Николас Мадуро заяви, че усилията на Вашингтон са насочени към конфискация на суровия петрол на страната.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.