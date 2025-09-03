Словенският индекс SBITOP е най-добре представящият се в ЦИЕ към края на август

Словенският борсов индекс SBITOP е най-добре представящият се за региона на Централна и Източна Европа към края на август 2025 г. спрямо края на август 2024 г. и началото на годината, според изчисления на Investor.bg.

В последното десетилетие акциите в Словения постигнаха изключително висока доходност, според анализ на InterCapital. Основният словенски индекс изпреварва дори развити пазари в представянето си, като ръстът на SBITOP е сравним с този на американския Nasdaq, но при много по-ниска цена на акциите, посочва се в анализа.

SBITOP отчита ръст от близо 500% през последните 10 години, според данните на InterCapital. Повишението към края на август спрямо края на август 2024 г. е малко над 50%, докато от началото на годината увеличението на индекса достига близо 46%. За сравнение, ръстът на Nasdaq 100 за последните десет години достига 436%, а на S&P 500 – 243%.

Словенският SBITOP е силно концентриран индекс. Три компании – фармацевтичният гигант Krka, най-голямата словенска банка NLB и регионалният дистрибутор на енергия и горива Petrol, формират около 70% от индекса. Всяка от тях се разширява отвъд малкия вътрешен пазар, което е двигател и на растежа.

Повишението на индекса отразява и разширяването на словенската икономика, което е над средното за Европейския съюз (ЕС).

Най-печеливши и най-губещи индекси в региона

През август спрямо юли KASE в Казахстан е най-печелившият индекс с малко над 9% ръст, следван от руския MOEX с над 6% и турския BIST 100 с 5%. Същевременно SAX в Словакия се позиционира като най-губещ на месечна база със спад от 7,37%, следван от WIG в Полша с близо 3% и BIRS в Босна и Херцеговина с малко над 2%.

На второ място след SBITOP по годишен ръст към края на август е PX в Чехия с над 42%, следван от ATG в Гърция с над 41%. SAX в Словакия е най-губещият индекс със спад от 9,5%, следван от BIRS в Босна и Херцеговина с близо 3%.

От началото на годината ATG в Гърция е вторият по най-висок ръст индекс с малко под 38%, следван от WIG в Полша с малко под 32%. BIRS в Босна и Херцеговина е най-губещият индекс за периода със спад от над 9%, следван от SAX в Словакия с малко под 7%.

Къде е SOFIX в картината

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX затвори през август на най-високо ниво от над 17 години – 1081,6 пункта.

Към края на август спрямо края на юли SOFIX отчита 4% ръст, което го поставя на четвърто място сред най-добре представящите се индекси в региона на Централна и Източна Европа.

Към края на август спрямо края на август 2024 г. бенчмаркът добавя 25%, с което се нарежда на седмо място по ръст в региона.

От началото на годината SOFIX добавя над 21%, което го поставя на осмо място сред най-силно растящите индекси в региона.