Акциите се търгуват смесено в началото на търговията на Уолстрийт*

Американските акции се търгуват смесено в началото на сесията в четвъртък заради по-слабите от очакваното данни за заетостта в частния сектор на САЩ. Инвеститорите сега насочват вниманието си към предстоящото публикуване на правителствения доклад за пазара на труда, съобщава Ройтерс.

Към 17.10 ч. българско време индексът на „сините чипове“ Dow Jones Industrial Average се повишава с 0,06% до 45 296,33 пункта, по-широкият индекс S&P 500 добавя 0,05% до 6451,74 пункта, а технологичният индекс Nasdaq спада с 0,05% до 21 486,69 пункта.

Статистиката показва, че частният сектор в САЩ е създал 54 хил. работни места през август. Очакванията бяха за около 73 хил. нови работни места. Новосъздадените работни места в частния сектор през юли са ревизирани нагоре до 106 хил.

Седмичните първоначални молби за обезщетения при безработица също се увеличават над прогнозите, като достигат 237 хил. броя.

Данните допринасят за очакванията, че Федералният резерв ще намали лихвените проценти по-късно този месец. Инструментът FedWatch на CME предсказва, че има над 97% вероятност за намаление на лихвите с 25 базисни пункта на срещата на централната банка на САЩ, която ще се проведе на 16-17 септември.

Нестабилните напоследък пазари на облигации бяха успокоени от коментари на представители на Федералния резерв, което допълнително засили залозите, че централната банка ще възобнови намаляването на лихвените проценти на следващото си заседание.

Търгът на дългосрочен японски държавен дълг отбеляза слабо търсене, но все пак достатъчно, за да предотврати засилване на безпокойството, че пазарите на облигации са в паника. Доходността по 30-годишните облигации на страната по-рано достигна исторически връх.

Що се отнася до отделните акции, пазарната оценка на Salesforce спада с над 8% в началото на търговията, след като тримесечните резултати на гиганта в корпоративния софтуер разочароваха инвеститорите. Компанията също така прогнозира приходи за третото тримесечие под оценките на Уолстрийт. Това подхранва опасенията, че стремежът ѝ да монетизира своите платформи за агенти с изкуствен интелект изостава.

Технологичните фирми, включително облачните бизнеси като Salesforce, са изправени пред нарастващ натиск да покажат възвръщаемост на инвестициите за милиарди в изкуствен интелект. Salesforce предприе стъпки за разширяване на предложенията си за агентен изкуствен интелект и рекламира тези автоматизирани услуги като следващия мощен двигател за растеж.

Въпреки по-лошото представяне, Salesforce обяви увеличение от 20 млрд. долара на текущата програма за обратно изкупуване на акции, което ограничава спада на цената на акциите.

Акциите на Figma се сринаха с над 18%, след като групата за софтуер за дизайн представи първия си тримесечен отчет за приходите от дебюта си на пазара по-рано тази година. Приходите на компанията за второто тримесечие са се увеличили с 41% до 249,6 млн. долара в сравнение с очакваните 248,8 млн. долара, според данни на LSEG, цитирани от Ройтерс. Коригираната печалба на акция е 0,09 долара при очаквани 0,08 долара. Очаква се приходите за цялата година да достигнат между 1,02 и 1,03 млрд. долара. Числата обаче се оказват разочароващи за инвеститорите.

Цената на златото се понижи след достигнатото рекордно високо ниво, след като доларът се стабилизира преди публикуването на данните за заетостта. Спот цената на златото падна с 0,4% до 3545,51 долара за тройунция, а декемврийските фючърси изтриват 0,9% до 3605 долара.

*Данните са актуални към 17.10 ч. българско време