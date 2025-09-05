S&P 500 и Nasdaq бележат рекорди въпреки слабия доклад за пазара на труда в САЩ*

Борсовата сесия на Wall Street в петък започва с рекорди въпреки слабия доклад за заетостта в САЩ през август, тъй като трейдърите залагат, че новите данни ще накарат Федералния резерв да понижи лихвите по-късно този месец, предава CNBC.

Широкият пазарен показател S&P 500 се покачва с 0,46% до 6531,79 пункта, достигайки нов рекорд. Технологичният измерител Nasdaq Composite отбелязва ръст от 0,7% до 21 842,30, също достигайки рекордно високо ниво. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се покачва с 0,18% до 45 701,33 пункта.

Американската икономика е добавила 22 хил. работни места през август, съобщи Бюрото по статистика на труда. Това е под прогнозата за 75 хил. на икономисти, анкетирани от Dow Jones. Безработицата се е повишила до 4,3%, достигайки най-високото си ниво от 2021 г. насам.

Трейдърите се надяват, че данните ще подкрепят решението на Федералния резерв да пристъпи към очакваното понижение на лихвите на септемврийското си заседание. Повечето от тях очакват, че на 17 септември основните лихвени проценти вероятно ще бъдат понижени с четвърт процентен пункт.

Водещите индекси в САЩ са напът да отбележат печеливша седмица. За периода S&P 500 се е повишил с 1%, а технологичният индекс Nasdaq Composite е отбелязал ръст от 1,8%. Dow е добавил 0,4%.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,074%, а тази по 30-годишните - до 4,787%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,74% до 97,622 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 1,76% до 65,81 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 1,87% до 62,29 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,84 на сто и се търгува на цена от 3637,1 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.