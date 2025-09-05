SOFIX отчита седмичен ръст от 0,38% до 1085,71 пункта

SOFIX отчете седмичен ръст от 0,38% до 1085,71 пункта. Само в петък индексът реализира понижение от 0,17%.

Най-силен ръст за петте дни от 15-те акции, включени в индекса, отчетоха "Софарма" АД с 3,4% до 2,74 лв., "Шелли груп" ЕД с 1,45% до 109,53 лв. и "Еврохолд България" АД с 1,1% до 1,84 лв.

Понижение отчетоха 9 от акциите в основния измерител, като най-силно поевтиняха книжата на "Телематик Интерактив България" АД - с 3,57% до 21,6 лв., БФБ АД - с 3,5% до 9,65 лв., и ПИБ АД - с 2,21% до 5,3 лв.

С най-голям оборот през седмицата бяха "ВФ Алтърнатив" АД с 1,14 млн. лв., следвано от "Риъл Булленд" АД с 1,04 млн. лв. и "Софарма" АД с 1,02 млн. лв.

Най-много сделки се сключиха с акции на "Софарма" АД - 416, "Доверие обединен холдинг" АД - 114, "Шелли груп" ЕД - 111, БФБ АД - 108, и "Илевън Кепитъл" АД - 74.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.

