Свръхкупен ли е пазарът на акции?

Свръхкупен ли е фондовият пазар? Краткият отговор – да, така изглежда. По-дългият отговор – да, но няколко индикатора предсказваха това да не продължи след лятото, а въпреки това пазарът продължава да се покачва.

Пазарът остава нажежен, пише Investing.com. Борсово търгуваният фонд SPDR® S&P 500® ETF, заместител на американските акции, продължава да показва силна възходяща тенденция. Поради това е разумно да се изчакат признаци на низходящ импулс, преди да се стигне твърде далеч в хеджирането.

Съотношението Shiller PE например показва, че пазарът е бил оценяван на по-високо ниво само веднъж от края на XIX век насам. Само това не означава, че корекция е неизбежна, но е напомняне, че маржът за грешка е минимален по отношение на негативните изненади.

Анализаторите повдигат подобни въпроси това лято, като например заглавието от 12 юли: „Фондовият пазар сега е очевидно свръхкупен – но свръхкупен не означава „продавай“.

Какъв е крайният резултат? Това зависи от инвеститора, както и от множество други фактори, като времеви хоризонт, възраст, толерантност към риск и т.н. Къде попадате в този многофакторен спектър ще повлияе на решението ви как или дали да коригирате портфейла си, така че общите препоръки определено не важат тук.

Например 25-годишен инвеститор с десетилетен хоризонт може разумно да реши да игнорира предупредителните знаци. Някой пред пенсия или вече в пенсионна възраст ще мисли различно.

Междувременно показател на пазарните настроения сочи, че краткосрочните перспективи пред пазара показват свръхпокупка, а това предполага предпазливост.

Историята показва, макар и по никакъв начин да не гарантира, че когато индикаторът за свръхпокупка/препродажба се приближи и надвиши +1, перспективите пред риска/възвръщаемост са изкривени. Въпреки че прогнозите далеч не са перфектни, не е особено изненадващо, че следват корекции.

Текущото отчитане е 0,86, което все още е малко под +1, така че вероятно бичият тренд все още има място за развитие. Ако обаче този индикатор се повиши допълнително, инвеститорите трябва да обмислят какво би могло да поддържа възходящия тренд. Дали това са печалбите на технологичните компании, или икономическата устойчивост, или намаления на лихвените проценти?

Доколкото индикаторът за свръхпокупка/препродажба се задържи стабилно или се повиши от текущите нива, пазарът ще бъде все по-ограничен в диапазона, докато/ако нов катализатор не разпали бичите настроения.

Пазарът вече е предвидил благоприятни перспективи, свързани с изкуствения интелект и други технологични фактори, които изкривяват печалбите на S&P 500 нагоре. Въпросът винаги е какво биха могли да донесат предстоящите новини и дали това ще бъде достатъчно, за да оправдае по-високи оценки и цени?

Разбира се, никой не знае, но едно е ясно: на този етап има сравнително малко място за разочарование. Само това не би трябвало да определя разпределението на активите, но поне би трябвало да вдъхнови дискусия за това какво може да се пропусне.