Nasdaq затвори на рекордно високо ниво въпреки спада при Apple

Технологичният индекс на Уолстрийт Nasdaq достигна рекордно високо ниво при затваряне във вторник, въпреки спада на акциите на Apple. Представянето на новите модели iPhone от технологичния гигант не разпали оптимизма на инвеститорите.

Индексът на „сините чипове“ Dow Jones Industrial Average се повиши със 196,39 пункта, или 0,43%, до 45 711,34 пункта в сесията.

По-широкият индекс S&P 500 добави 0,27% до 6512,61 пункта, а Nasdaq нарасна с 0,37% до 21 879,49 пункта.

Акциите на Apple поевтиняха с над 1% след представянето на iPhone 17 на събитие, на което бяха представени новите iPhone-и и други хардуерни продукти, съобщава Ройтерс.

iPhone 17 Pro на Apple ще започва от 1099 долара, което е със 100 долара повече от предишния модел Pro, в съответствие с очакванията на анализаторите. Технологичният гигант също така представи iPhone Air за 999 долара, който заменя iPhone 16 Plus. Цената на базовия iPhone 17 на Apple се запазва на 799 долара.

В моделите е използван собствения мрежов чип на Apple, който постепенно измества чиповете на Broadcom. Това доведе до спад на акциите на Broadcom с 2,6%.

Същевременно акциите на Atlassian поскъпнаха в сесията, след като производителят на софтуер обяви планове за постепенно премахване на продуктите си за центрове за данни през следващите шест години. Това поражда надежди, че ще се повиши приемането на облачни услуги, а това ще насърчи растежа на приходите.

Акциите на Core & Main се сринаха, след като фирмата за водна инфраструктура отчете резултати за второто фискално тримесечие, които не отговарят на пазарните прогнози. Компанията смекчи и прогнозите си за текущото тримесечие.

Що се отнася до представянето на общата икономика, растежът на работните места в САЩ е ревизиран надолу за 12-те месеца до март. В този период новоразкритите работни места най-вероятно са били с 911 хил. по-малко от първоначално прогнозираното. Това е доста рязка корекция, която предполага, че забавянето на американския пазар на труда може да е започнало преди обявяването на всеобхватните мита на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Икономистите очакваха, че предварителната ревизия на референтните данни за заетостта от Бюрото по трудова статистика за периода от април 2024 г. до март 2025 г. ще покаже с между 400 хил. и 1 млн. работни места по-малко.

Оценката се основава на тримесечното преброяване на заетостта и заплатите, което се извлича предимно от данъчните регистри.

Все пак някои на Уолстрийт остават скептични относно голямата ревизия надолу.

„Смятаме, че днешната низходяща ревизия на растежа на работните места вероятно е твърде голяма, защото, първо, самите данни постоянно се ревизират нагоре и, второ, вероятно изключват много нелегални имигранти, които първоначално са били точно отразени във ведомостите за заплати“, посочва се в бележка на Goldman Sachs.

Окончателна ревизия на статистиката ще бъде публикувана през февруари 2026 г.

Вниманието е насочено и към доклада за индекса на потребителските цени за август, който ще бъде публикуван в четвъртък. Данните ще са от решаващо значение за определяне на това колко агресивен може да бъде Федералният резерв при очакваното облекчаване на паричната политика.

Суровият петрол поскъпна заради подновените опасения около напрежението в Близкия изток. Израел осъществи удар срещу лидерите на групировката „Хамас“ в столицата на Катар Доха. Емирството определи удара като „фрапиращо нарушение“ на международното право и обеща да защити суверенитета си.

Фючърсите на сорта „Брент“ поскъпнаха с 0,8% до 66,56 долара за барел, а фючърсите на американския суров петрол West Texas Intermediate – също с 0,8% до 62,78 долара за барел.

Енергийните акции, включително Chevron Corp, Occidental Petroleum Corporation и Exxon Mobil Corp, рязко поскъпнаха в сесията.

Американските облигации поевтиняха за първи път от пет дни, тъй като инвеститорите се подготвят за данните за инфлацията. Доходността се повиши по облигациите с всякакъв срок.

Разпродажбите отбелязват обрат след дни на ръстове, включително голямото движение в петък, когато по-слабите от очакваното данни за заетостта съживиха очакванията за намаляване на лихвените проценти на Федералния резерв.

Доходността по 30-годишните държавни облигации в САЩ се възстановява от най-ниското си ниво от май насам. Лихвата по двугодишните облигации, които най-точно проследяват промените в паричната политика, се покачи с шест базисни пункта до 3,55%.