В САЩ отново се заговори за премахването на тримесечните финансови отчети

Американският президент Доналд Тръмп отново лансира идеята си за премахването на тримесечните финансови отчети и предложи бизнесът да се отчита на шест месеца, а не на три. "Това ще спести пари и ще позволи на мениджърите да се фокусират върху управлението на своите компании", посочи той в своята социална мрежа Truth Social.

Публично търгуваните компании в САЩ са длъжни да публикуват отчет за дейността си на всеки три месеца вече повече от 50 години (от 1970 година насам), припомня The Wall Street Journal. Изданието отбелязва, че Тръмп е предлагал такава реформа още в първия си мандат.

Тя трябва да бъде одобрена от Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC), която заявява, че има намерение да намали регулациите. Преди седмица и борсата, търгуваща с дългосрочни активи, Long-Term Stock Exchange (LTSE), също отбеляза, че тримесечните отчети могат да бъдат премахнати и компаниите да могат да избират дали да се отчитат само два пъти в годината.

Подобна промяна обаче едва ли ще се хареса на инвеститорите на фондовите пазари, които разчитат на прозрачното управление и отчети, при взимането на своите решения. Обикновено финансовите отчети се представят от изпълнителните директори или ръководството на компаниите и по време на тези събития могат да бъдат задавани и допълнителни въпроси относно развитието на компанията.

Някои от водещите участници на фондовия пазар, сред които Уорън Бъфет и изпълнителният директор на JP Morgan Chase Джейми Даймън подкрепиха идеята на Тръмп, когато беше представена през 2018 година. Тогава той поръча на SEC да анализира последиците от промяната, но в крайна сметка до нея не се стигна.

Според поддръжниците на идеята за отпадане на тримесечните отчети промяната ще увеличи броя на публичните компании в САЩ. Проучвания показват, че много бизнесмени в страната отказват да листнат компаниите си на борсата заради допълнителната бюрокрация и изисквания за документацията. По данни на статистиката публично търгуваните компании в САЩ към края на юни 2025 година са около 3700. Това е със 17% по-малко спрямо преди три години и наполовина по-малко спрямо пика през 1997 година.