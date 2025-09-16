Цената на петрола се стабилизира след два дни на ръст, докато инвеститорите оценяват потенциала за по-нататъшни западни санкции срещу руските доставки на фона на надвисващия излишък, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват леко с 0,04% до 67,47 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,08% до 63,35 долара за барел.

Европейският съюз (ЕС) обмисля санкции срещу компании в Индия и Китай, които улесняват търговията с руски петрол, като част от предстоящ пакет от нови ограничения, според източници, запознати с въпроса.

Китай и Индия са най-големите купувачи на руски петрол от инвазията на Москва в Украйна през 2022 г., а Вашингтон наложи „вторични мита“ от 50% на Ню Делхи поради това. Той обаче пощади Пекин от санкции в опита си да сложи край на войната. Американският министър на финансите Скот Бесънт заяви, че САЩ няма да изпълнят заплахите си да наложат санкции върху руския суров петрол, освен ако Европа не направи същото.

Фючърсите се търгуваха в тесен диапазон през изминалия месец, притиснати от засиленото геополитическо напрежение и мечи фундаментални фактори – най-големият от които е по-бързото от планираното възстановяване на доставките на Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+). Това накара Международната агенция по енергетика (МАЕ) да прогнозира рекорден излишък през следващата година.

„Краткосрочните премии за геополитически риск подкрепят пазара на петрол, но средносрочният натиск от излишъка продължава да нараства“, посочват анализаторите от SDIC Essence Futures Co. Те прогнозират глобален излишък от 2,67 млн. барела на ден през 2026 г. спрямо 1,64 млн. през тази година, като най-големият излишък ще бъде през първото тримесечие.

Суровините, включително „черното злато“, вероятно ще получат подкрепа от очакваното тази седмица понижение на лихвените проценти от Федералния резерв в САЩ. Паричното облекчаване ще бъде благодатно за американската икономика и търсенето на енергия, смятат експертите.

*Данните са актуални към 8:50 ч. българско време.