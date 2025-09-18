Японският Nikkei 225 достигна нов рекорд на фона на разнопосочна търговия в Азия

Японският бенчмарк Nikkei 225 се повиши с 1,15% и затвори на нова рекордна стойност от 45 303,43 пункта в четвъртък, поведен от ръстовете в секторите на недвижимите имоти и технологиите, предаде CNBC.

Водещи в индекса бяха акциите на химическата компания Resonac Holdings, които поскъпнаха с повече от 11%, на компанията за полупроводници Sumco Corp, които добавиха 7,39%, и на Mitsui Mining & Smelting с ръст от 5%.

По-широкият показател Topix нарасна с 0,41% до 3158,87 пункта.

Другите пазари в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха разнопосочни резултати, след като в сряда Федералният резерв на САЩ понижи референтната си лихва, както се очакваше от икономистите и инвеститорите. Председателят на Фед Джером Пауъл определи тази стъпка като „понижение с цел управление на риска“, а не като решение, насочено към подкрепа на слабата икономика.

От централната банка също така дадоха знак, че до края на годината могат да бъдат направени още две понижения на лихвите. Оттам предвиждат по още едно облекчение на паричната политика през 2026 г. и 2027 г. и никакви понижения през 2028 г.

Южнокорейският показател Kospi се повиши с 1,40% и затвори на 3461,3 пункта, докато измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq добави 1,37% до 857,11 пункта.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 спадна с 0,83% и приключи търговския ден на 8745,2 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng спадна с 1,35% до 26 544,16 пункта, а показателят CSI 300 в континенталната част на Китай изтри 1,16% до 4498,11 пункта.

Акциите на азиатските производители на чипове се поскъпнаха след появата на информация, според която Китай е забранил чиповете за изкуствен интелект на Nvidia. В резултат книжата на Nvidia поскъпнаха с 5,85%. Акциите на TSMC, която произвежда високопроизводителните графични процесори на Nvidia, поскъпнаха с 1,58%.

Цените на акциите на Samsung Electronics, Advantest и Tokyo Electron се повишиха със съответно 2,94%, 4,95% и 4,97%.

На този фон Японската централна банка (ЯЦБ) започна двудневното си заседание по паричната политика, на което се очаква да запази лихвените проценти без промяна.

HSBC прогнозира, че разходите по заемите в страната ще останат стабилни на тазседмичното заседание, но предвижда повишение с 25 базисни пункта през октомври, което ще вдигне основния лихвен процент до 0,75%.

„Централните банкери търсят признаци за икономическа устойчивост и ние вярваме, че данните за брутния вътрешен продукт за второто тримесечие, които надминаха пазарните очаквания, определено ги предоставиха“, пишат икономистите на HSBC. „С финализирането на търговското споразумение със САЩ японските износители получиха известно облекчение, но все пак могат да бъдат засегнати от бъдещо забавяне на световната търговия“, добавят експертите.