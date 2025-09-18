Wall Street оцени със закъснение решението на Фед за лихвите в САЩ

Водещите индекси на фондовата търговия в САЩ записаха силен четвъртък, достигайки рекордни стойности, макар и за някои от тях - само в рамките на деня, пише CNBC. Изглежда Wall Street реагира с малко закъснение на действията на Федералния резерв. В сряда търговията беше по-вяла, защото пазарите очакваха по-съществено намаление на основния лихвен процент.

Федералният резерв намали лихвите в САЩ за първи път през тази година, с което цели насърчаване на инвестициите и ускоряване на икономическия растеж.

С течение на сесията търговията се успокои и само един от водещите индекси на фондовата търговия в САЩ - S&P 500, затвори с рекорд. Останалите също запазиха възходящото си движение.

Водещият Dow Jones достигна до ниво от 46 142,42 пункта, което е повишение от 0,27 на сто. Широкият S&P 500 се повиши с 0,48% до 6631,96 пункта, а Nasdaq, в чийто състав преобладават технологични компании, затвори при 22 470,725 пункта. Това е повишение от 0,94 на сто.

Акциите на Intel поскъпнаха с повече от 22%, след като Nvidia съобщиха, че ще вложат 5 млрд. долара в производителя на чипове. Средствата отиват за отваряне на бази с данни и за производство на чипове.

На петролните пазари обаче настроенията са по-мрачни, пише Ройтерс. Цената на петрола се понижи с 1% като търговците продължават да имат опасения отосно състоянието на американската икономика заради слабостите на трудовия пазар, и неглижираха намаляването на лихвите. Исторически намалението на лихвите се съпровожда с ръст в търсенето на петрол и обикновено реакцията е обратната.

Американският лек суров петрол (WTI) достигна цена от 63,39 долара за барел. Европейският сорт "Брент" затвори търговията с цена от 67,32 долара за барел.

Търговията на валутните пазари е изнервена. Стойността на долара намалява леко до 1,1784 спрямо еврото. Търговията с британския паунд се извършва при 1,3547 долара за брой.

Цената на златото се понижи с 1% до 3678 долара за тройунция.