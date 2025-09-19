Russell 2000 започва борсовата сесия с нов рекорд*

Борсовата сесия на Wall Street започва с ръстове след успешна сесия, която изпрати водещите американски индекси до нови рекорди. Доброто настроение се дължи на решението на Федералния резерв на САЩ да намали лихвените проценти.

Най-добро начало на деня бележи измерителят на компании с малка пазарна капитализация Russell 2000, предава CNBC. Бенчмаркът се повишава с 0,1% и достигна нов исторически връх.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average и широкият пазарен показател S&P 500 се покачват с по 0,2%, а технологичният измерител Nasdaq Composite отбелязва ръст от 0,3%.

С ръстовете от четвъртък Dow и S&P 500 са напът да завършат седмицата с 0,7% по-високо. Nasdaq Composite се е покачил с 1,5% от началото на седмицата, а Russell 2000 е скочил с почти 3%.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,125%, а тази по 30-годишните - до 4,739%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,3% до 97,639 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 0,61% до 67,03 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 0,71% до 63,12 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,22 на сто и се търгува на цена от 3686,4 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.