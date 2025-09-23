Инвеститорите са привлечени от европейските акции в опит да диверсифицират

Европейските фондови пазари привличат интереса на глобалните инвеститори, тъй като устойчивата доходност и по-ниските оценки предлагат убедителни аргументи за диверсификация отвъд Уолстрийт.

Amundi, най-големият мениджър на активи в Европа, и M&G Investments са сред компаниите, които преразпределят портфейли към региона, пише Ройтерс.

Amundi пребалансира дългите си позиции в акции към Европа, Япония и развиващите се пазари от края на 2024 г. M&G, която управлява около 395 млрд. долара, разширява експозициите си към европейските акции и намалява към американските.

Европейските акции са „начин за нас да диверсифицираме, като същевременно поемаме някакъв риск“, коментира Джон О'Тул, глобален ръководител на решенията за множество активи в Amundi, която управлява 2,6 трлн. долара.

Инициативи за фискална политика, като например инфраструктурния фонд на Германия на стойност 500 млрд. евро, освободен от строгата дългова спирачка на страната, и обещанието на еврозоната да увеличи разходите за отбрана до 3,5% от БВП съгласно новите цели на НАТО, засилват настроенията.

О'Тул определя тези фискални инициативи като „променящи играта“ и добавя, че централните банки също продължават да подкрепят реалната икономика.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 се повишава с 9,2% тази година, подкрепен от 62% ръст на акциите в аерокосмическата и отбранителната индустрия. За сравнение, S&P 500 се повишава с 13,3% до голяма степен благодарение на инерцията, свързана с изкуствения интелект. Въпреки това оценките на европейските акции остават сравнително по-ниски: Stoxx 600 се търгува 15,6 пъти бъдещата печалба в сравнение с 25,3 за S&P 500, показват данни на LSEG.

Разликата в оценките между американските и европейските пазари е от дълги години и се дължи на разлики в секторите, разходите за финансиране, счетоводните правила, стимулите и регулациите. Историческата разлика, заедно с други фактори, представлява привлекателна възможност за диверсификация.

Фискалните перспективи пред Европа се подобряват, според Стивън Паркър, съръководител на глобалната инвестиционна стратегия в JPMorgan Private Bank. „(Това е) пазар, който се търгува със значителна отстъпка спрямо САЩ и предлага значително по-висок дивидент от САЩ“, добавя той.

Фабиана Федели, главен инвестиционен директор акции, мултиактиви и устойчивост в M&G Investments, посочва, че разликата в оценката оставя „неправилно оценени възможности“ в сектори, пренебрегвани от глобалните инвеститори. Тя изтъква енергийната инфраструктура и диверсифицираните финанси, наред с технологиите и здравеопазването.

„Ние инвестираме в отбрана, но много компании в Европа се представят силно благодарение на други тенденции, по-малко забелязани от по-широката инвеститорска общност“, казва тя.

Все пак пред европейските пазари остават рискове, включително и американските мита върху стоки, валутните колебания, които засягат ценовата конкурентоспособност, икономическите забавяния, инвестиционните предизвикателства и несигурността около фискалните политики.