Среброто надхвърли прага от 45 долара за тройунция за първи път от 2011 г.

Цената на среброто надхвърли 45 долара за тройунция за първи път от 14 години, а златото се доближава до нов рекорден връх, подкрепено от нагласите за избягване на риска на фондовите пазари и продължаващите притеснения за пътя на американската икономика, пише Bloomberg.

Спот цената на среброто отбелязва ръст от 2,6% в четвъртък и продължава силното си рали, което повиши цените с 55% тази година. Тя изпреварва ръста на цената на златото с 43%, която отбеляза над 30 рекорда тази година на фона на редица агресивни двигатели като по-слабия долар, купуването от централните банки и нарастващите геополитически рискове.

Благородните метали поскъпват силно, докато американските фондови пазари са под натиск. Нарастващото търсене на златните борсово търгувани фондове (ETF) този месец е сигнал за нарастващ интерес към активи, считани за убежища. Притокът на средства към златни ETF-и в света е нараснал до рекордните 10,5 млрд. долара от началото на септември, а от началото на годината е надхвърлил 50 млрд. долара, сочат данни на Citigroup.

Цената на среброто нарасна над 45 долара за тройунция за първи път от 2011 г. Графика: Bloomberg LP

„ETF-ите засенчиха всички други сектори с търсене на злато тази година и имат най-големия единичен принос за силния ръст на цената на златото според нас“, казват анализатори на банката в бележка, изпратена по имейл. „Притокът на средства към златни ETF-и през септември се дължи основно на страни извън Китай, което отразява отслабването на американския пазар на труда, опасенията за растежа, свързани с митата, цикъла на понижаване на лихвите от Фед и предстоящата промяна в ръководството на американската централна банка“, допълват те.

Значителното поскъпване на златото е подкрепено от силното търсене на ETF-и. Графика: Bloomberg LP

Междувременно цената на платината нарасна с над 3% и премина прага от 1500 долара за тройунция за първи път от юли 2014 г. Белият метал, ценен както като инвестиционен актив, така и като суровина за промишлени продукти като каталитични конвертори, е поскъпнал с над 65% тази година, тъй като дефицитът в предлагането, продължаващ вече няколко години, достигна своя връх.

Сега трейдърите ще се съсредоточат върху индекса на разходите за лично потребление в САЩ, който ще бъде публикуван в петък. Предпочитаният показател на Фед за инфлацията вероятно е нараснал по-бавно в сравнение с миналия месец, което ще засили аргументите за понижения на лихвите.

„Забавяне на инфлацията ще даде основания на Фед да понижи лихвените проценти, което ще подкрепи златото, като пазарите очакват две понижения тази година“, казва Кайнат Чайнвала, анализатор в компанията Kotak Securities.

Цената на американските фючърси върху златото остава непроменена на ниво от 3764,4 долара за тройунция към 19 ч. българско време. Среброто се търгува с ръст от 1,93% до 45,035 долара за тройунция, а паладият също поскъпва.