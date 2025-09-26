Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX направи плах опит за възстановяване след силния спад през миналата седмица. Бенчмаркът приключи сесията без изменение на ниво от 1066,97 пункта, но реализира седмично повишение от 0,14%.

Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 добави минималният 0,01% до 193,88 пункта в сесията в петък, което е с 0,53% повече спрямо края на предходната седмица.

С ръстове в петък затвориха и индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT – 0,14% до 229,27 пункта, и BGTR30 – 0,11% до 949,85 пункта.

Индексът на малките и средни предприятия beamX спадна с 0,37% до 105,94 пункта.

Оборотът в сесията в петък достигна над 12,6 млн. лева, като над 11 млн. лева от тях се формираха от търговията с две емисии облигации – на „Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ и „ФС холдинг“ АД, с по около 5,5 млн. лева за всяка от тях.

От всички останали сделки се формираха около 1,6 млн. лева оборот – в рамките на обичайното за борсата. От тях 248,7 хил. лева са от сделки с чуждестранни инструменти, търгувани на сегмента BSE International.

Лидер по оборот от акциите е „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) с над 256,1 хил. лева, следвана от „Софарма“ с над 145,2 хил. лева, „Химимпорт“ с почти 123,3 хил. лева, „Еврохолд България“ с близо 121,3 хил. лева и „Доверие Обединен Холдинг“ с 88,7 хил. лева.

„Доверие Обединен Холдинг“ е най-търгуваната акция с 49 сделки, следвана от ПИБ с 34, „Софарма“ и „Химимпорт“ с по 30, „Уайзър Технолоджи“ с 19 и „Шелли груп“ с 18.

От акциите в SOFIX най-силен ръст в сесията отбелязаха „Химимпорт“ – 2,11%, „Централна кооперативна банка“ (ЦКБ) – 1,8%, и „Доверие Обединен Холдинг“ – 0,86%, а най-силен спад реализираха „Шелли груп“ – 0,77%, „Сирма Груп Холдинг“ – 0,71%, „Еврохолд България“ – 0,55%.

От компонентите на BGBX40 „Булметал“ е най-печелившата акция в сесията с 3,51% ръст, следвана от „Трейс Груп Холд“ с 2,75% и „Химимпорт“. Същевременно „Петрол“ е най-губещата акция със спад от 14,57%, следвана от „Телематик Интерактив България“ с 1,79% и „Спиди“ с 1,02%.

За седмицата най-печелившата акция от SOFIX е „Доверие Обединен Холдинг“ с 1,97% ръст, следвана от „Елана Агрокредит“ с 1,92% и ПИБ с 1,9%, а най-губещата е „Смарт Органик“ с 3,9%, следвана от „Еврохолд България“ с 1,63% и „Уайзър Технолоджи“ с 0,89%.

„Градус“ е най-печелившата акция от BGBX40 за седмицата с 10% ръст, следвана от „Корадо-България“ с 8,43% и „Чайкафарма“ с 3,51%, а „Петрол“ е най-губещата с 13,42% спад, следвана от „Смарт Органик“ и „Телематик Интерактив България“ с 2,65%.