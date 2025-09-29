S&P 500 започва седмицата на зелено*

Американският широк борсов индекс S&P 500 се повишава в понеделник, докато Wall Street се опитва да възстанови позициите си след седмица, в която търговията с акции на компании за изкуствен интелект (AI) загуби част от инерцията си, предава CNBC.

Бенчмаркът напредва с 0,42% до 6671,33 пункта, а технологичният измерител Nasdaq Composite отбелязва ръст от 0,86% до 22 677,326 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average изостава от тенденцията и се понижава с 0,05% до 46 222,09 пункта.

Акциите на Nvidia поскъпват с над 2%, след като скептицизмът около търговията с акции на компании за изкуствен интелект оказа натиск върху по-широкия пазар миналата седмица. Някои трейдъри дори поставиха под въпрос това дали има достатъчно енергия за реализиране на инфраструктурен план между Nvidia и OpenAI.

Междувременно книжата на Electronic Arts поскъпват с близо 5%, след като компанията за видеоигри обяви, че ще бъде приватизирана в сделка на стойност 55 млрд. долара. Според Goldman Sachs обявените сливания и придобивания в САЩ са надхвърлили 1 трлн. долара от началото на годината досега, което е с 29% повече от същия период на миналата година.

Водещите американски индекси отбелязаха спадове миналата седмица, след като се появиха пукнатини в един от основните стълбове на подема на бичия пазар – ентусиазмът около развитието на изкуствения интелект. S&P 500 отбеляза най-лошото си седмично представяне от 1 август и сега е с 0,8% под рекордния си връх. Nasdaq регистрира най-слабата си седмица от началото на август, а Dow отбеляза първа загуба от три седмици.

Но Вену Кришна, ръководител на отдела за американските акции в Barclays, счита, че капиталовите разходи в сектора на изкуствения интелект все пак дават тласък на пазара.

„Инвестициите в изкуствен интелект не показват признаци на забавяне. Освен това, други индустрии също се възползват от вълната на разходите за инфраструктура за изкуствен интелект“, посочи той.

Всички погледи са насочени към възможното спиране на работата на федералното правителство, като крайният срок за финансирането му тази седмица наближава. През уикенда президентът Доналд Тръмп заяви пред NBC News, че ако Конгресът не предотврати спирането, може да се стигне до масови уволнения на федерални служители.

Инвеститорите също така очакват данните за заетостта извън селското стопанство за септември, които ще бъдат публикувани в петък. Wall Street може се нуждае от още един доклад в „златната“ среда – не прекалено оптимистичен, за да не накара централните банкери да действат по-агресивно, и не прекалено мрачен, за да не покаже значително забавяне на пазара на труда.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,146%, а тази по 30-годишните - до 4,714%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,29% до 97,867 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 2,75% до 68,2 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 3,09% до 63,69 долара за барел.

Златото поскъпва с 1,15 на сто и се търгува на цена от 3852,9 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.