Водещите индекси на Wall Street записаха необичайно силен септември

Водещите индекси на Wall Street приключиха борсовата сесия във вторник с ръстове, след като инвеститорите оставиха на заден план притесненията за евентуално спиране на работата на правителството на САЩ, предаде CNBC.

Широкият пазарен показател S&P 500 затвори с повишение от 0,41% до 6688,45 пункта, докато технологичният показател Nasdaq Composite напредна с 0,31% до 22 660,009 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average добави 0,18% до 46 397,89 пункта.

Федералното правителство ще остане без финансиране от полунощ, а председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън (републиканец от Луизиана) каза във вторник пред CNBC, че е „скептичен“, че може да се избегне спиране на работата до крайния срок. Той добави, че изходът е в ръцете на лидера на демократите в Сената Чък Шумър и лидера на демократите в Камарата Хаким Джефрис.

Фондовият пазар приема перспективата за спиране на правителството сравнително спокойно. Исторически подобни ситуации имат незначително въздействие върху пазара, тъй като рядко продължават повече от две седмици. Някои инвеститори обаче се притесняват, че този път ефектът върху американската икономика може да е особено сериозен, ако администрацията на президента Доналд Тръмп изпълни заплахата си за масови съкращения на федерални служители или ако блокадата продължи по-дълго от очакваното.

„Що се отнася до Вашингтон, пазарът до голяма степен очакваше спиране, така че инвеститорите засега остават спокойни, но ако това продължи повече от две седмици, хората ще започнат да се тревожат“, каза Адам Крисалуфи от Vital Knowledge.

Инвеститорите са предпазливи заради забавянето на пазара на труда, риска от стагфлация и високите оценки на акциите. Ако правителството прекрати дейност, Министерството на труда няма да публикува месечния доклад за заетостта извън селското стопанство за септември, предвиден за петък. Спирането на работата може също така да накара рейтинговите агенции да преосмислят оценката на САЩ, която вече беше понижена през май от Moody’s.

Възможно е обаче забавянето на публикуването на доклада за заетостта да се окаже дори благоприятно за пазара, смята Питър Кори, съосновател и главен пазарен стратег в Pave Finance.

„Това може да спести на пазара риска да види как броят на новите работни места за август пада под нулата“, каза Кори. „Едно отлагане би забавило разочарованието на инвеститорите и би дало време да излязат по-положителни данни, които да смекчат удара“, добави той.

Технологичните акции отстъпиха във вторник, като тези на Paychex поевтиняха с 1% след публикуване на тримесечните резултати, а на Salesforce - с 3%.

Водещите американски индекси са напът да отчетат солидни месечни ръстове с края на септември. S&P 500, който средно е падал с 4,2% през септември за последните пет години, този месец се е повишил с 3%. Dow се е покачил с 1%, а Nasdaq е с ръст от 5% за месеца.

Вторник бележи и края на третото тримесечие на годината. S&P 500 е нагоре със 7% от началото на юли, а Nasdaq е напът да отчете 11% ръст за тримесечието. Dow е напред с 5% - петото му поредно положително тримесечие.

В края на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повиши до 4,154%, а тази по 30-годишните - до 4,734%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,1% до 97,811 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняха с 1,34% до 67,06 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 1,45% до 62,53 долара за барел.

Златото поскъпна с 0,69 на сто до цена от 3881,8 долара за тройунция.