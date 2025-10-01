Цената на златото достигна нов исторически връх

Цената на златото удари нов рекорд след спирането на работата на американското правителство, което заплашва да забави публикуването на ключови икономически данни, предава Bloomberg.

Към 9:30 ч. българско време благородният метал се търгува с ръст от 0,28% на цена 3884,1 долара за тройунция. Така цената на златото отбелязва пети пореден ден на ръст.

Инвеститорите следят спирането на работата на американското правителство, което започна в полунощ, след като Конгресът не успя да спази крайния срок за осигуряване на финансиране. Бюджетната служба на Белия дом нареди на агенциите да започнат да изпълняват плановете си за спиране на финансирането, като прекратят работата на правителството с изключение на основните функции, което наруши работата на стотици хиляди американци и прекъсна много обществени услуги.

Преустановяването на федералните операции рискува да окаже допълнителен натиск върху долара, а публикуването на данни, които са от решаващо значение за оценката на състоянието на американската икономика, включително данните за заетостта извън селското стопанство в петък, може да бъде забавено.

Златото е поскъпнало с повече от 47% през тази година, което го насочва към най-големия годишен ръст от 1979 г. насам. Покачването на цената му е подкрепено от увеличените покупки от страна на централните банки и нарастващите позиции в борсово търгуваните фондове, обезпечени със злато, след като Федералният резерв на САЩ възобнови пониженията на лихвените проценти.