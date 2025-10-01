S&P 500 записа нов рекорд въпреки спирането на работата на правителството на САЩ

Основните щатски борсови индекси приключиха сесията с ръстове въпреки спирането на работата на правителството на САЩ, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредна с 0,09% до 46 441,10 пункта.

Широкият измерител S&P 500 записа ръст от 0,34% до 6711,20 пункта, отбелязвайки нов исторически рекорд.

Технологичният показател Nasdaq Composite се повиши с 0,42% до 22 755,15 пункта.

Покачването на S&P 500 беше водено от ръста в цената на акциите на компаниите от здравеопазването, като най-силно се представиха книжата на Regeneron Pharmaceuticals.

Правителството на САЩ прекрати дейността си, след като опитите на контролирания от републиканците Сенат да осигури приемане на законопроект за временни разходи се провалиха във вторник. Демократите се надяват да използват мярката, за да кодифицират удължаването на данъчните облекчения за здравеопазването за милиони американци.

„Пазарът изглежда безразличен към това“, казва Луис Навелие, основател на Navellier & Associates.

Пазарите реагираха на новите данни за фабричната активност в САЩ, която се е доближила до възстановяване през септември, въпреки че новите поръчки и заетостта остават слаби. Индексът на института за промишлеността се е повишил до 49,1 пункта през септември от 48,7 пункта през август.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 1 октомври.

Трейдърите обърнаха внимание и на доклада за работните места в частния сектор в САЩ, които намаляват през септември. Заетостта в частния сектор е намаляла с 32 000 работни места миналия месец след коригиран надолу спад от 3000 работни места през август, показва Националният доклад за заетостта на ADP Research. Анкетираните от Ройтерс икономисти прогнозираха увеличение на заетостта в частния сектор с 50 000 работни места след първоначално отчетен ръст от 54 000 през август.

На фона на тези новини доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижи съответно до 4,1% и 4,709 на сто.

Доларовият индекс, измерващ силата на американските пари спрямо кошница от шест конкурентни валути, се понижи с 0,02% до 97,75 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се понижи с 0,8 на сто до 65,50 долара за барел. Фючърсите върху американския лек петрол WTI поевтиняха с около 0,7% до 61,92 долара за барел.

Цената на златото се повиши с 0,39% до 3888,32 долара за тройунция.