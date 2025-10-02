IPO пазарът в Европа най-накрая преминава през повратна точка

Завръщането на значими първични публични предлагания (IPO) в Европа тази есен показва, че пазарът преминава през повратна точка, а според банкерите се натрупва ентусиазъм за по-големи сделки, пише Bloomberg.

През третото тримесечие в Европа имаше три IPO-та, които събраха по над 500 млн. долара, а още две ще започнат да се търгуват следващата седмица. Общо от IPO-та в региона бяха събрани близо 3 млрд. долара, което е с над 60% повече от миналата година.

Поредицата от значителни първични публични предлагания – и плановете на няколко гиганта да обмислят IPO през следващата година – са достатъчни, за да вдъхнат оптимизъм на инвестиционните банкери, че качествените компании ще се завърнат с пълна сила на европейските капиталови пазари.

„Качеството на предлагането на европейски IPO-та наистина се е повишило и виждаме как някои от най-добрите компании в Европа излизат на пазара“, каза Мартин Торникрофт, глобален съръководител на капиталовите пазари в Morgan Stanley. Въпреки това „все още не сме в среда тип „страх да не пропуснем“ добра възможност, добавя той.

Европа обаче все още страда от недостиг на листвания след рекордната 2021 г. Тази тенденция се влоши, когато несигурността, предизвикана от митата, доведе до оттегляне или отлагане на плановете за IPO на много компании през първата половина на тази година. Оттогава насам понижената волатилност и изключително високите индекси проправиха пътя компаниите да станат публични на базата на полугодишните си резултати.

„Изглежда, че IPO пазарът набира скорост, но разбира се, това ще остане свързано с представянето, тъй като успехът привлича успех, когато става въпрос за IPO-та“, казва Джером Ренар, ръководител на ECM за Европейския съюз в Bank of America.

Резултатите от последните IPO-та досега са смесени. Акциите на SMG Swiss Marketplace Group AG се търгуват под цената от листването, след като предупреждение за печалбата от конкурентна компания понижи цената на новолистнатите акции. Това контрастира с Noba Bank Group AB, чиито книжа са поскъпнали с 29% от IPO-то в Стокхолм миналата седмица. Акциите на Cirsa Enterprises SA се търгуват средно с едва 1% над цената от IPO-то през юли.

„IPO пазарът се отвори отново, но инвеститорите, които залагат само на дълги позиции, остават дисциплинирани и все още се опасяват, че ще бъдат тласнати към сделки, които могат да бъдат неправилно оценени“, коментира настоящата обстановка Андреас Бернсторф, ръководител на ECM в BNP Paribas.

Компанията за алармени системи Verisure Plc е в процес на може би най-голямото IPO в Европа за последните три години, като се стреми да набере над 3 млрд. евро преди дебюта си в Стокхолм в сряда. Производителят на протези Ottobock SE също ще започне да се търгува следващата седмица във Франкфурт, а неговото предлагане може да събере до 702 млн. евро.

Дори и с тласъка от IPO-та, очаквани през останалата част от годината, малко вероятно е средствата, събрани през 2025 г., да достигнат средните нива от предишното десетилетие. Сумата, събрана през третото тримесечие, все още е само част от над 50-те млрд. долара, генерирани в Азия и Северна Америка през същия период.

Зараждащото се възстановяване на европейските листвания се случва на фона на избухналата IPO активност в САЩ, което стратезите от Goldman Sachs Group разглеждат като благоприятен знак, базирайки се на минали IPO цикли, които са започнали в Ню Йорк и са се разпространили в чужбина. Макар че някои европейски емитенти все още са изкушени от американския пазар, европейските места за търговия отново са на дневен ред за IPO кандидатите.

„Много от моите пътувания до Европа бяха свързани с листване на компании в САЩ, но това вече се е балансирало“, каза пред журналисти миналия месец Джон Колц, глобален директор на ECM в Barclays. Някои от последните IPO-та „можеха да избират на коя борса да листнат акциите си и избраха да останат в Европа“, допълва той.

Забележително е, че две от по-известните компании от Европа и Близкия изток, които дебютираха в Ню Йорк тази година – финтех компаниите Klarna Group Plc и Etoro Group Ltd., сега се търгуват под цената си при IPO-то, въпреки силния си дебют.

„Отиването в САЩ не е магическо решение на някои от предизвикателствата, които сме видели при определени IPO-та“, заяви Навин Мител, ръководител на ECM синдиката в Citigroup Inc. в Европа, Близкия изток и Африка. „Просто се нуждаем от повече активи, които да излязат на пазара в Европа и да осигурят добра възвръщаемост“, посочва още.

Разбира се, сдържаните обеми на листвания в Европа през последните години не се дължат само на пазарните условия. Според банкерите това се дължи и на типа компании, които излизат на пазара.

„Пазарът винаги е бил широко отворен, но е бил и вероятно ще продължи да бъде рационален, когато е необходимо да се привлекат качествени компании с правилна оценка“, заяви Лука Ерпичи, съуправител на EMEA ECM в Jefferies Financial Group Inc. „Разликата сега е, че качеството на предлагането на IPO и мащабът на компаниите, които излизат на пазара, се подобряват“, допълва той.