Цената на петрола се насочва към голям седмичен спад преди срещата на ОПЕК+*

На заседанието, насрочено за 5 октомври, се очаква да бъде постигнато споразумение за допълнително увеличаване на производството

09:56 | 03.10.25 г. 2
Снимка: Bloomberg L.P.
Цената на „черното злато“ се повишава в петък, но е напът да отбележи най-големия седмичен спад от края на юни в навечерието на заседанието на Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+), предава Bloomberg. На срещата, насрочена за 5 октомври, се очаква да бъде постигнато споразумение за допълнително увеличаване на производството, което задълбочава притесненията за свръхпредлагане.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,92% до 64,7 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,94% до 61,05 долара за барел.

Вече има ранни признаци, че се оформя свръхпредлагане в Близкия изток, а Международната агенция по енергетика (МАЕ) очаква излишъкът да нарасне до рекорд през следващата година отчасти заради увеличения добив от ОПЕК+. Някои банки на Wall Street прогнозират, че цената на Брента може да се понижи до нива от 50 долара за барел.

Все пак потенциалното увеличение на производството за ноември може вече да е отчетено в пазарните цени, според Крис Уестън, ръководител на изследванията в Pepperstone Group в Мелбърн.

Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ увеличи производството с 400 хил. барела на ден през септември, официално отменяйки съкращенията на добива, направени от групата през 2023 г.

„Смятаме, че септември бележи повратна точка и че пазарът на петрол вече се насочва към значителен излишък“, написаха анализаторите на JPMorgan Chase & Co. в изследователска бележка.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.

цена на петрола
2
рускиблата
преди 29 минути
Охоооо, на прага на $63 барелчето сме! Уджас!!!
1
рускиблата
преди 30 минути
Всьо в порядке! нали, товарищ путин?!
