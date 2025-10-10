Финансист: Американската валута ще остане под натиск

Влиянието на долара като резервна валута може и да намалява, но това е един много бавен процес и може и никога да не се случи. Това каза Петко Вълков, началник управление "Трежъри" в ББР, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

Доларът: Движен от дългосрочни фактори

Американският долар отбелязва двумесечен връх, но според него това не е пряко свързано с липсата на данни за пазара на труда. „Движенията на долара са по-скоро дългосрочни и представляват корекция след предходен спад. Въпреки историческата тенденция доларът да е под натиск при блокади, текущото му поскъпване показва, че други сили определят посоката му, дори при очаквани понижения на лихвите“, отбеляза финансистът.

Облигационният пазар и дедоларизацията

Вълков посочи, че американските държавни облигации продължават да привличат интерес въпреки лекото повишение на доходността и предупрежденията за техния статут на актив убежище.

Той коментира дългосрочния процес на дедоларизация, особено в Азия и БРИКС, чиято цел е намаляване на зависимостта от долара и американската платежна система.

„Въпреки че САЩ са се възползвали от статута на долара като резервна валута, това влияние може да намалее, но процесът е бавен и несигурен. Засега доларът вероятно ще запази статута си на резервна валута, поддържайки висок интерес към американските облигации“, очаква Петко Вълков.

Въпрос на политически договорки

Финансистът обясни, че пазарите остават спокойни относно спирането на работата на американското правителство, тъй като го възприемат като временен проблем, който ще бъде бързо разрешен.

Петко Вълков напомни, че това не е първият такъв случай и политиците няма да позволят продължителни преговори, които биха вкарали икономиката в рецесия. Той смята, че се очаква бързо политическо споразумение, което ще доведе до надделяване на оптимизма.

Щедри оценки на американските акции: Признаци на прегряване?

Въпреки несигурността, финансистът отчете, че американските фондови индекси показват устойчивост, като NASDAQ 100 дори достигна исторически връх.

Според него при значителния ръст, особено в технологичния сектор и акциите, свързани с изкуствения интелект, оценките са „доста щедри“ при необичайния темп на растеж.

„Не бих го нарекъл все още балон, защото за балон можем да говорим едва когато той се спука, но факт е, че оценките са така доста щедри към момента“, заяви финансистът.

Какво ще се случи при по-дълга блокада

Вълков определи като малко вероятен сценария с продължителна блокада (два-три месеца) на американското правителство, но предположи, че едно удължаване ще има съществени последици за пазарите. „Ударът би бил най-силен върху по-малките компании и може да доведе до ръст на безработицата, за разлика от големите технологични компании, чиито инвестиции се разглеждат в по-дългосрочен план“, коментира той.

Дължат ли се рекордните цени на златото и среброто през последните дни на опасенията за продължителна блокадата на американското правителство? Може ли американските облигации да загубят статута си на актив убежище?

