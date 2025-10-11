Предупредителни знаци за финансова нестабилност тревожат политиците

Предупредителни знаци от финансовите пазари разтърсват политиците и един от най-старите и най-дълбоки страхове може би е на път да стане съвсем реален.

Докато водещите световни централни банкери и финансови министри пристигат във Вашингтон за годишните срещи на Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка (СБ), на пазарите се увеличават признаците, че следващият пристъп на финансова нестабилност може би е зад ъгъла, пише Politico.

Най-тревожните знаци не идват от валутния пазар, където доверието в долара – котвата на глобалната финансова система, постепенно ерозира, нито от фондовия пазар, където лудостта около изкуствения интелект доведе цените на акциите до рекордни върхове в САЩ и Европа.

По-скоро това, което се случва на кредитните пазари, тревожи всички, които помнят 2008 г.

Сривът на американския дилър на автокредити Tricolor и доставчика на части First Brands Group подсказва, че нещо може да не е наред в света на частния кредит.

Частният кредит се отнася до заеми, които нито се издават от банки, нито се търгуват публично на борса като корпоративните облигации. Това е широко описание и може да се отнася до всичко - от гореспоменатите автомобилни заеми, отпускани от доставчици на специални кредити, до частни фондове, които финансират сделки със семейни компании или нови жилища.

Това е млад пазар, но се разраства с главоломна скорост. Goldman Sachs оценява стойността му на 2,1 трлн. долара, а компаниите за частен капитал печелят отлично заради огромно количество ливъридж.

Тъй като парите не се отпускат назаем от банки и тъй като са структурирани като частна сделка извън публичните пазари, това е ъгъл от финансовата екосистема, който е особено труден за наблюдение – дори когато, както при Tricolor, заемите след това се преопаковат в търгуеми облигации. Това означава, че ако нещо се обърка катастрофално, може да бъде открито едва когато е твърде късно. Длъжностните лица са разтревожени, че нещо подобно може да се случи.

В продължение на години банковите регулатори се поздравяват за премахването на прекомерното поемане на риск, съмнителната етика и некачественото управление, които причиниха предишната финансова криза. Това поведение обаче се премести в други части на финансовата система извън техния обсег.

В реч, която изнесе миналата седмица, управителят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард предупреди, че е наложително да се подобри прозрачността в небанковия финансов сектор, чиито активи сега са по-големи от тези на регулирания банков сектор. „Политиците трябва да направят това по-скоро, а не по-късно“, казва тя.

Английската централна банка също повдигна темата по-рано тази седмица. Нейната Комисия по финансова политика предупреди, че „рискът от рязка корекция на пазара се е увеличил“. Според комисията, неизпълнението на задължения в САЩ „подчертава някои от рисковете, които са изтъквани и преди това, около високия ливъридж, слабите стандарти за поемане на риск, непрозрачността и сложните структури“.

Базираната в Тексас Tricolor отпускаше автомобилни заеми на по-рискови клиенти, по-специално на нелегални мигранти. First Brands е доставчик на автомобилни части, който използваше непрозрачни и сложни схеми за финансиране, за да плаща на собствените си доставчици, докато не изпадна в състояние да не може да го прави. Един от кредиторите, Raistone, твърди, че около 2,3 млрд. долара, които са му дължими, „просто са изчезнали“.

Акциите на инвестиционната банка Jefferies се сринаха тази седмица, след като тя обяви, че има експозиция в размер на 715 млн. долара към First Brands. Швейцарският гигант UBS междувременно потвърди, че неговата експозиция е за 500 млн. долара.

Големият въпрос е дали фалитите, концентрирани в по-рисков сегмент на пазара, са просто два случайно подобни еднократни случая, или са първите признаци на назряваща по-широка криза.

Рейтинговата агенция Fitch казва, че неизпълнението на задълженията на частния кредитен пазар се увеличава до 5,5% през второто тримесечие на годината в сравнение с 4,5% през първото тримесечие. През януари агенцията предупреди, че плащанията по автокредити сред най-малко кредитоспособните, които закъсняват с над 60 дни, са на историческо равнище от 6,6%.

Същевременно академичните страни откриват все по-сериозни връзки между небанковите финансови институции – категория, която включва хедж фондове и частен капитал, както и частно кредитиране, и традиционния банков сектор. „Чрез тези връзки шоковете могат да се разпространяват бързо между организации, сектори или юрисдикции, особено когато множество институции реагират едновременно на пазарния стрес“, казват авторите на доклад, представен на тазгодишната изследователска конференция на ЕЦБ в Синтра, Португалия.

Според икономистите, близо една десета от активите на банките в Европейския съюз (ЕС) са вземания към небанкови финансови институции и че 10-15% от депозитите също идват от небанкови институции.

Лориана Пелицон, заместник-научен директор в Института за финансови изследвания „Лайбниц“ и един от авторите на доклада, посочва, че не е прекалено загрижена за двата фалита предвид относително малкия размер на пазара на автомобилно финансиране. Тя обаче подчертава, че взаимовръзките между европейските небанкови институции и финансовата система на САЩ трябва да бъдат наблюдавани заради мащаба на инвестициите.

„В САЩ е инвестирана значителна сума – трилиони долари“, посочва тя. По думите ѝ, инвестиционните вериги често са дълги и сложни и регулаторите изобщо нямат представа за тях.

„Въпросът е дали това са просто няколко гнили ябълки“, добавя Давиде Онелия, директор в икономическата консултантска компания TS Lombard. Той казва, че рискът в сегмента на частния кредит ще нарасне още повече, ако лихвените проценти в САЩ не паднат толкова бързо, колкото се очаква, например поради високата инфлация. Това би оказало допълнителен натиск върху частните кредитори.

Не само частният кредит обаче държи политиците нащрек. Референтният американски фондов индекс S&P 500 сега се търгува на почти 30 пъти по-висока цена от очакваната печалба на неговите компоненти. Това е далеч над дългосрочната средна стойност и по-близо до необичайните нива, наблюдавани по време на бума на дотком компаниите и пандемията.

През последните три години S&P се повишава с над 80% до голяма степен благодарение на представянето на американските технологични акции на фона на бума в инвестициите в изкуствен интелект. Компаниите са инвестирали около 400 млрд. долара в изграждането на инфраструктура – фабрики за микрочипове и центрове за данни, която захранва изкуствения интелект. Ако тези пари се окажат неправилно похарчени, ако изкуственият интелект не осигури повишаването на производителността, на което инвеститорите залагат, този балон ще се спука с болезнени последици.

Успоредно с това, необузданите държавни разходи в целия развит свят, от САЩ до Европа и Япония, тласнаха пазарните лихвени проценти нагоре. Все по-силни са съмненията, че правителствата някога ще могат да изплатят дълговете, които натрупват. Това също подкрепя покачването на цената на златото, разглеждано като сигурен актив, който няма да загуби стойност.

Някои инвеститори натрупват средства както в злато, така и в биткойн, за да избегнат обезценяването на инвестициите си чрез инфлация.

Не е ясно кой от инструментите, ако изобщо има такъв, ще запали фитила на следващия глобален финансов срив. Ясно е обаче, че политиците няма да имат недостиг на заплахи, върху които да се поупражняват.