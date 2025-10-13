Търговските разговори между Китай и САЩ тласкат цената на петрола нагоре*

Цената на петрола се повишава в понеделник, след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп даде знак за готовност да постигне сделка с Китай, за да се намали новото търговско напрежение между двете най-големи страни потребителки на „черно злато“, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 1,42% до 63,62 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 1,44% до 59,75 долара за барел.

В петък Тръмп обяви въвеждането на допълнително мито от 100% върху вноса на китайски стоки, както и контрол върху износа на „всички критично важни софтуери“, считано от 1 ноември. Този ход бе в отговор на действията на Пекин, който наложи нови пристанищни такси на американски кораби и ограничения върху износа на редкоземни елементи и други стратегически материали. В неделя Тръмп заяви готовност да постигне споразумение, а Китай призова Вашингтон да започне преговори и подчерта, че няма да се поколебае да отвърне на заплахи.

„Ще се справим с Китай“, каза американският президент пред репортери на борда на Air Force One, въпреки че митата, планирани за 1 ноември, остават в сила. Той също така заяви, че обмисля да снабди Украйна с далекобойни ракети Tomahawk, които могат да поразяват цели по-дълбоко в Русия. Този ход повишава риска от нови смущения в доставките на петрол от страната членка на Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+).

„Пазарът вече беше калкулирал най-лошия сценарий, така че дори по-мек тон от страна на Тръмп дава на суровия петрол малко въздух за дишане,“ коментира Харис Хуршид, главен инвестиционен директор на базираната в Чикаго Karobaar Capital LP. „Но това по-скоро изглежда като техническо възстановяване на позициите, отколкото реална промяна. Инвеститорите просто покриват загуби след миналогодишните разпродажби. Ако не видим реален напредък в търговските преговори, поскъпването вероятно бързо ще се изчерпи“, добави той.

Решението на азиатската държава да наложи такси на американски кораби, пристигащи в нейните пристанища, доведе до масова отмяна на курсове в последния момент - включително на танкери за петрол - и скок в транспортните разходи. Налозите, които влизат в сила от 14 октомври, отразяват подобни мерки на Вашингтон срещу китайски плавателни съдове, тъй като администрацията на Тръмп цели да ограничи доминацията на азиатската държава в глобалната логистика и корабостроене.

Тези мерки внесоха допълнителна несигурност в петролните пазари, които вече отбелязаха спадове през последните две седмици, докато ОПЕК продължава да увеличава производството. Това може да задълбочи очаквания излишък от суров петрол по-късно тази година. Междувременно крехкото примирие между Израел и „Хамас“ намали опасенията от ново избухване на конфликта в Близкия изток - регион, който осигурява една трета от световния добив на петрол.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.