Инфлацията в еврозоната ще бъде във фокуса на инвеститорите през тази седмица

Редица ключови данни за Стария континент ще бъдат в центъра на вниманието на трейдърите през тази седмица. В същото време спирането на работата на американската администрация поради изтичане на финансирането продължава да блокира публикуването на важни доклади, които да подскажат как се представя икономиката на страната през последните седмици.

На фона на това търговското напрежение между САЩ и Китай отново се засилва, предизвиквайки тревога сред инвеститорите, а сезонът на тримесечните отчети започва с финансовите резултати на водещите банки по света.

Ето какво ще движи пазарите през следващите дни.

Инфлацията в еврозоната

В петък Евростат ще публикува окончателните данни за инфлацията в еврозоната през септември. Това ще помогне на инвеститорите да разберат какво е състоянието на икономиката на региона и има ли шанс Европейската централна банка (ЕЦБ) да продължи с намаленията на лихвите.

Според предварителните оценки, оповестени в началото на месеца, през септември инфлацията в еврозоната се е ускорила на фона по-високите цени в сектора на услугите и по-малкия спад в разходите за енергоизточници. Тя се е забързала до 2,2% в сравнение с отчетените 2% през август, като резултатът отговаря на очакванията на инвеститорите и икономистите.

По-внимателно следеният основен измерител, който изключва волатилните цени на храните и енергоносителите, междувременно е останал стабилен на ниво 2,3%.

Вместо да се притесняват от пореден ценови натиск, някои представители от ЕЦБ всъщност се опасяват, че инфлацията ще се забави прекалено много.

Банката предвижда тя да се забави до 1,7% през следващата година и да се задържи под целта в продължение на шест поредни тримесечия - достатъчно дълъг период, за да могат търговците на дребно и работодателите да променят поведението си по отношение на ценообразуването и определянето на заплатите.

Ако това се случи, според някои финансисти, ниският ръст на цените може да се затвърди подобно на десетилетието преди пандемията от Covid-19, когато ЕЦБ не успя да се върне към целта си, въпреки че намали лихвите под нулата и отпечата трилиони евро, за да стимулира растежа.

Тяхното становище се подкрепя от слабите данни за промишлеността, инвестициите и потреблението на домакинствата, които сочат към по-нататъшно забавяне на икономиката, затруднена и от американските мита.

Ще отнеме време, докато картината се изясни, което предполага, че ЕЦБ ще изчака, преди да промени лихвите отново след осем поредни намаления от миналата година насам.

Още ключови данни за Европа

Във вторник инвеститорите ще очакват доклада за безработицата в Обединеното кралство през август и продажбите на дребно в страната през септември. По-късно през деня се очаква проучването на института ZEW за бизнес условията в еврозоната и в Германия в частност. Същия ден ще стане ясно и какво е било равнището на инфлация в Германия през миналия месец.

В сряда ще бъдат оповестени докладите за ценовия натиск във Франция и Испания през септември, както и за индустриалното производство в еврозоната през август. Очаква се и изявление на заместник-председателя на ЕЦБ Луис де Гиндос.

В четвъртък се очакват редица доклади от Обединеното кралство, които ще внесат яснота за брутния вътрешен продукт (БВП), индустриалното производство и търговския баланс. Ще бъдат публикувани и данни за търговския баланс на еврозоната.

Напрежението между САЩ и Китай

В петък американският президент Доналд Тръмп обяви въвеждането на допълнително мито от 100% върху вноса на китайски стоки, както и контрол върху износа на „всички критично важни софтуери“, считано от 1 ноември. Този ход бе в отговор на действията на Пекин, който наложи нови пристанищни такси на американски кораби и ограничения върху износа на редкоземни елементи и други стратегически материали.

В неделя обаче Тръмп заяви готовност да постигне споразумение, а Китай призова Вашингтон да започне преговори и подчерта, че няма да се поколебае да отвърне на заплахи.

„Ще се справим с Китай“, каза американският президент пред репортери на борда на Air Force One, въпреки че митата, планирани за 1 ноември, остават в сила.

Решението на азиатската държава да наложи такси на американски кораби, пристигащи в нейните пристанища, доведе до масова отмяна на курсове в последния момент - включително на петролни танкери - и скок в транспортните разходи. Налозите, които влизат в сила от 14 октомври, отразяват подобни мерки на Вашингтон срещу китайски плавателни съдове, тъй като администрацията на Тръмп цели да ограничи доминацията на азиатската държава в глобалната логистика и корабостроене.

Тези мерки внесоха допълнителна несигурност на петролните пазари, които вече отбелязаха спадове през последните две седмици, докато ОПЕК продължава да увеличава производството. Това може да задълбочи очаквания излишък от суров петрол по-късно тази година.

Блокадата на американската администрация

Администрацията на САЩ навлиза в третата седмица на прекъсване на работата си поради изтичане на финансирането. Поради това се очаква „затъмнението“ в публикуването на икономически данни от страната да продължи, пише Investopedia.com.

Докладите за търговията на дребно, новите молби за помощи при безработица и за жилищното строителство най-вероятно ще бъдат отложени. Бюрото по трудова статистика съобщи миналата седмица, че планира да публикува на 24 октомври доклада за индекса на потребителските цени за септември, който първоначално трябваше да излезе тази сряда.

Някои икономически данни все пак ще излязат, включително проучването за доверието на малкия бизнес във вторник и докладът за доверието на строителните предприемачи в четвъртък.

Междувременно се очакват изявления на няколко представители на Федералния резерв. Централната банка ще публикува икономическия си обзор, наречен „Бежова книга“, в сряда, а председателят ѝ Джером Пауъл ще направи изявление във вторник. Очакват се също изказвания от членовете на Управителния съвет Стивън Миран, Мишел Боуман и Кристофър Уолър.

Сезонът на отчетите започва

Тази седмица се очакват резултатите за третото тримесечие от някои от най-големите банки в света, като началото ще постави JPMorgan Chase във вторник. Най-голямата банка в света по пазарна капитализация отчете по-високи от очакваното приходи през първите две тримесечия на годината, въпреки че продажбите и нетният лихвен доход се оказаха под очакванията.

Сред останалите компании, които ще публикуват отчетите си във вторник, са Wells Fargo, Goldman Sachs, BlackRock и CitiGroup. В сряда се очакват отчетите на Bank of America и Morgan Stanley, а в четвъртък - на Charles Schwab, Bank of New York Mellon и U.S. Bancorp. В петък финансовите си резултати ще оповестят American Express, Truist Financial и State Street.

Най-големият производител на чипове в света, TSMC, ще публикува резултатите си в четвъртък, след като увеличи приходите си с 40% през първата половина на 2025 г. благодарение на силните продажби на AI чипове. Производителят на оборудване за чипове ASML ще отчете резултати в сряда, след като изрази опасения за бъдещия растеж поради натиска от митата на президента Доналд Тръмп.

Също тази седмица технологичният гигант Oracle ще бъде домакин на тридневната конференция AI World, започваща в понеделник, а Salesforce ще открие своето събитие Dreamforce във вторник.

Събитията в Азиатско-Тихоокеанския регион

За Азиатско-Тихоокеанския регион седмицата започва с данните за износа, вноса и търговския баланс на Китай през септември. В сряда ще стане ясно какво е било нивото на потребителската и производствената инфлация в страната през миналия месец. В същия ден се очаква и докладът за индустриалното производство в Япония през август.

В четвъртък ще бъдат оповестени данните за безработицата в Австралия през септември.