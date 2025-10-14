Положителните сигнали от САЩ не успяха да върнат оптимизма на борсите в Азия

Повечето основни азиатски борсови индекси приключиха сесията със спадове въпреки последните положителни сигнали от САЩ относно търговското напрежение с Китай, съобщава CNBC.

Токийският бенчмарк Nikkei 225 се срина с 1241,48 пункта, или с 2,58%, до 46 847,32 пункта. Индексът Topix изтри 1,99% от стойността си, понижавайки се до 3133,99 пункта.

Акциите на SoftBank продължиха ценовия си спад, поевтинявайки с 6,14%, въпреки че беше съобщено, че дъщерното дружество на конгломерата, британският разработчик на чипове Arm, работи с OpenAI по сделката ѝ с Broadcom.

В континенталната част на Китай показателят Shanghai composite записа спад от 0,62% до 3865,22 пункта. Индексът Shenzhen се понижи с 2,54 на сто до 12 895,1 пункта.

Акциите на китайския производител на чипове Wingtech, листнати на Шанхайската борса, се сринаха с 10%, след като нидерландското правителство пое контрола над дъщерното му дружество Nexperia. На 12 октомври министърът на икономиката на Нидерландия разкри, че решението е имало за цел „да се предотврати ситуация, в която стоките, произведени от Nexperia, биха станали недостъпни при извънредна ситуация“.

Хонконгският измерител Hang Seng отчете спад от 1,69% до 25 452,85 пункта.

В Южна Корея бенчмаркът Kospi изтри 0,63% от стойността си, смъквайки се до равнище от 3561,81 пункта.

Основните азиатски борсови индекси в края на редовната търговия на 14 октомври.

Акциите на LG Energy Solution поскъпнаха с 6,94%, след като оперативната печалба на производителя на батерии нарасна с 34% през третото тримесечие, подкрепена от търсенето на електрически превозни средства в САЩ.

Цената на книжата на Samsung Electronics се понижи с 1,82%, въпреки че компанията прогнозира 32% ръст на печалбата за третото тримесечие до около 12,1 трлн. вона (8,48 млрд. долара).

Австралийският показател ASX 200 напредна с 0,19% до 8899,4 пункта.

Индийският бенчмарк Nifty 50 се понижи с 0,41% до 24 124,55 пункта, докато индексът Sensex отчете спад от 0,4% до 81 996,7 пункта.

Акциите на LG Electronics India поскъпнаха с 50% при дебюта си, надграждайки постигнатото от първичното публично предлагане.

Трейдърите реагираха и на новите данни за икономиката на Сингапур, която е нараснала с 2,9% през третото тримесечие, според предварителни правителствени данни. Това е по-бърз темп от очакваните от икономисти 1,9%, става ясно от анкета на Ройтерс.

Пазарите следят и реакциите на Белия дом относно продължаващите търговски търкания с Пекин. Президентът на САЩ Доналд Тръмп смекчи тона си по отношение на Китай. Той написа в социалната платформа Truth Social: „Не се тревожете за Китай, всичко ще бъде наред!“.

По-рано през деня Пекин потвърди, че е започнал да събира пристанищни такси за кораби, свързани със САЩ, в отговор на решението на Вашингтон да таксува китайски кораби, акостиращи в американски пристанища.