Цената на петрола се стабилизира с очакванията за излишък и търговското напрежение

Цената на петрола се стабилизира в сряда, след като във вторник спадна до най-ниското си ниво от пет месеца, на фона на очаквания за излишък и ескалиращо търговско напрежение между САЩ и Китай, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват леко с 0,16% до 62,29 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,09% до 58,65 долара за барел.

Международната агенция по енергетика (МАЕ) съобщи във вторник, че световният петролен пазар ще бъде пренаситен с почти 4 млн. барела дневно през следващата година - увеличение с близо 20% спрямо предишната ѝ прогноза.

Инвеститорите също така се подготвят за възможна допълнителна ескалация между двете най-големи икономики в света, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че може да спре търговията с готварско олио с Китай. Това негово изказване беше направено след като Пекин наложи санкции на американските подразделения на южнокорейски корабен гигант. Все пак търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър прогнозира, че напрежението с Пекин ще започне да се успокоява след последните преговори.

От началото на годината цената на „черното злато“ е спаднала с около 17%, тъй като Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) се опитва да възстанови пазарния си дял, като ускори връщането на спряната продукция неочаквано бързо за пазарите. Това засилва опасенията от пренасищане на предлагането. Ръководители на водещи търговски компании, включително Gunvor Group и Trafigura, заявиха на индустриално събитие в Лондон, че дългоочакваният излишък вече е факт и вероятно ще натисне цените надолу.

„Спадането под 65 долара беше началото на ценова пренастройка, която ще свали цената на Брента под 60 долара“, коментира Робърт Рени, ръководител на отдел „Суровини и въглерод“ в Westpac Banking Corp. „Настоящият излишък на суров петрол тепърва ще се влошава“, добави той.

На този фон председателят на Федералния резерв Джером Пауъл даде знак, че централната банка на САЩ е напът да извърши ново намаление на лихвите с четвърт пункт по-късно този месец. Това може да подкрепи цените на суровия петрол, като стимулира икономическата активност и отслаби долара.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.