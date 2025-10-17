Притесненията за банковия сектор достигнаха и европейските пазари

Европейските пазари затвориха на червено в петък, след като притесненията около банковия сектор достигнаха и Стария континент, предаде CNBC.

Паневропейският бенчмарк Stoxx 600 приключи със спад от 0,9%, като всички основни индекси бяха на отрицателна територия. Показателят Stoxx Europe 600 Banks Index се понижи с около 1,8% следобед, след като по-рано през сесията отбелязал още по-сериозни отстъпления.

Германският показател DAX се срина с 1,82% до 23 830,99 пункта, а френският измерител САС 40 спадна с 0,18% до 8174,2 пункта. Лондонският индекс FTSE 100 се понижи с 0,86% до 9354,57 пункта.

В САЩ в четвъртък акциите на регионалните банки и инвестиционната банка Jefferies се сринаха на фона на нарастващите опасения за „лоши заеми“ на Wall Street.

Притеснения за кредитния риск и реакции от Европа

Фалитът на две фирми, свързани с автомобилната индустрия - Tricolor и First Brands, предизвика първата вълна от тревога на пазара на частни кредити. Jefferies и UBS са били изложени на риска от колапса на First Brands с 715 млн. и 500 млн. долара съответно, като крахът на компанията разкри сложна мрежа от дългови споразумения с множество кредитори и инвестиционни фондове по света.

Малко след това Zions Bancorporation обяви загуба от 50 млн. долара по два търговски заема, а Western Alliance заяви, че техен клиент е извършил измама.

Бившият председател на Европейската централна банка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише заяви в интервю за CNBC, че „вниманието и предпазливостта са от съществено значение навсякъде по света“, когато става дума за качеството на кредитите.

„Не бих драматизирал ситуацията в САЩ към този момент, но пазарът все още не е видял напълно ефектите от политиките на настоящата администрация както по отношение на инфлацията, така и на забавянето на растежа“, добави той. Трише посочи и опасността от стагфлация вследствие на митата на президента Доналд Тръмп, бюджетния дефицит и имиграционната политика на САЩ.

Банкови и отбранителни компании под натиск

В Испания опитът на BBVA за придобиване на Sabadell се провали в четвъртък, след компанията като не успя да убеди акционерите да подкрепят офертата на стойност 16,32 млрд. евро. Акциите на BBVA поскъпнаха с 6,6% в петък, докато тези на Sabadell поевтиняха с 6,4%.

Междувременно акциите на отбранителни компании също поевтиняха, след като беше съобщено, че Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин ще се срещнат в Унгария, за да обсъдят войната в Украйна.

Индексът Stoxx Europe Aerospace and Defense се понижи с 2,9%, като книжата на Rheinmetall поевтиняха с 5,7%, на Hensoldt – с 6,8%, а на Renk – с 4,3%.

Това бележи рязка промяна за двата сектора - банковия и отбранителния - които досега бяха сред най-силните в европейския борсов подем през 2025 г.

Притеснения за „AI балон“

Паралелно с това темата за възможен балон в сферата на изкуствения интелект (AI) продължава да е водеща за пазарите.

Мишел Лернер от UBS предупреди, че настоящите движения силно напомнят на дот-ком балона и посъветва инвеститорите да се ориентират към компании с реални бизнес основи – например в бързооборотните стоки, здравеопазването и луксозния сектор.

Корпоративни и макроикономически новини

Volvo Group отчете малко по-силна от очакваната печалба за третото тримесечие, но предупреди, че усложнените пазарни условия в Северна и Южна Америка влияят негативно на продажбите. В резултат акциите на шведския автомобилен производител поевтиняха със 7%, отбелязвайки най-лошия си ден от април насам.

Книжата на Novo Nordisk загубиха 5,8% от стойността си, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще предприеме мерки за намаляване цените на лекарствата за отслабване.

На този фон официалните данни на Евростат потвърдиха, че инфлацията в еврозоната през септември е била 2,2%, в съответствие с очакванията на икономистите.