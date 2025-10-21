SOFIX нарасна над 1080 пункта за първи път от 10 септември насам

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX се повиши над 1080 пункта за първи път от 10 септември насам в сесията във вторник. Бенчмаркът добави 0,54% до 1082,77 пункта.

От останалите индекси този на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 нарасна с 0,24% до 194,43 пункта, BGTR30 – с 0,11% до 949,37 пункта, а на малките и средни предприятия beamX – с минималните 0,05% до 109,8 пункта.

Единствен индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT реализира спад в сесията – с 0,07% до 228,64 пункта, след като акциите на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ поевтиняха с 0,34% в сесията.

Акциите на „Софарма“ оказаха най-силна подкрепа на SOFIX, като поскъпнаха с 2,21%, следвани от „Елана Агрокредит“ с ръст от 1,92% и „Централна кооперативна банка“ (ЦКБ) с 1,8%.

Същевременно акциите на БФБ са най-губещите от тези в състава на основния индекс, след като поевтиняха с 0,86%. Следват книжата на „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) с 0,77% и на „Химимпорт“ с 0,69%.

От индекса BGBX40 акциите на „Петрол“ поскъпват най-силно в сесията – със 7,69%, следвани от „Албена“ с 6,06% и „Софарма“, а на „Монбат“ поевтиняват най-силно – с 5%, следвани от „Булметал“ със спад от 4,6% и „Агрия Груп Холдинг“ с 3,85%.

Общият оборот на БФБ надвиши 5,9 млн. лева в сесията, като 5,355 млн. лева се формираха от основен пазар.

От акциите на първо място по оборот е „Синтетика“ с над 702,2 хил. лева. Следва „Еврохолд България“ с близо 181,1 хил. лева и „Софарма“ със 154,3 хил. лева.

„Софарма“ е най-търгуваната акция със 77 сделки. Следват „Сирма Груп Холдинг“ с 54, „Агрия Груп Холдинг“ с 46, БФБ с 39 и „Доверие Обединен Холдинг“ с 37.