Борсите в Азия се охладиха след края на еуфорията около новия кабинет в Япония

Голяма част от основните азиатски борсови индекси приключиха сесията с понижения, докато инвеститорите оценяват промените в управлението на Япония и последните търговски данни от островната страна, съобщава CNBC.

Японският бенчмарк Nikkei 225 се понижи с 0,02% до 49 307,79 пункта. Индексът Topix напредна с 0,52% до 3266,43 пункта.

Японският износ през септември прекъсна серията от четири месеца на спад, като се покачи с 4,2% на годишна база, тъй като доставките за Азия отбелязаха стабилен растеж, частично компенсирайки спада за САЩ. Износът обаче не оправда очакванията на анкетирани от Ройтерс икономисти за увеличение от 4,6%.

"Днешните данни за търговията бяха положителни за растежа като цяло. Слабостта на износа към САЩ беше компенсирана от силното търсене в останалата част на света", коментират анализатори на ING.

Междувременно новият премиер на Япония Санае Такаичи и кабинетът ѝ положиха клетва на 21 октомври, като бившият ѝ съперник в надпреварата за лидер на управляващата Либерално-демократическа партия, Шинджиро Коидзуми, беше назначен за министър на отбраната, а Сацуки Катаяма стана първата жена министър на финансите в Япония.

Акциите на SoftBank поевтиняха с над 10%, преди да ограничат загубата до около 5% в края на сесията.

Основните азиатски борсови индекси в края на редовната търговия на 22 октомври.

Континенталният китайски измерител Shanghai composite отчете спад от 0,07% до 3913,75 пункта. Индексът Shenzhen се понижи с 0,62% до 12 996,6 пункта.

Хонконгският показател Hang Seng записа спад от 0,94% до 25 781,77 пункта.

Акциите на производителя на кукли Labubu Pop Mart, който отчете 250% ръст на приходите за третото тримесечие, поскъпнаха с 3,3%.

Широкият китайски индекс CSI 300 се понижи с 0,33% до 4592,57 пункта.

В Южна Корея бенчмаркът Kospi напредна с 1,56% до 3883,68 пункта.

Акциите на LG Chem поскъпнаха с 13%, след като Palliser Capital призова химическата компания да обнови борда си и да изкупи обратно акции.

Борсата в Индия беше затворена заради национален празник.

Австралийският измерител ASX 200 се понижи с 0,71% до 9030 пункта.

Търговското напрежение между САЩ и Китай също продължи да бъде водеща тема за азиатските борси. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква предстоящата му среща с китайския президент Си Дзинпин да доведе до "добро споразумение", но допълни, че не е сигурен дали разговорите ще се състоят.

Междувременно индийски медии съобщиха, че Индия и САЩ са близо до финализиране на двустранно търговско споразумение, което може да намали митата върху индийския износ от сегашните 50% на около 15-16%.