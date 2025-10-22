Маню Моравенов: Паневропейската борса не е утопия, но трябва да бъде намерен път да се случи

Паневропейската борса не е утопия, но трябва да бъде намерен път това да се случи. Това каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българска фондова борса, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Европейските пазари вървят към консолидация през последните 25 години, тъй като фрагментацията е сериозен проблем. Политиците си дават сметка и се опитват да променят това чрез регулации. Създадоха се много работни групи, но съществени сливания и придобивания и кооперация между големите борси почти не се наблюдава“, коментира той.

Единен европейски капиталов пазар

Доц. Моравенов припомни, че преди две години директорът на Euronext (европейска фондова борса със седалище в Париж и клонове в Белгия, Великобритания, Нидерландия, Португалия и Франция) заяви, че европейските борси ще предприемат стъпки за сближаване на борсите, тъй като политиците се движат твърде бавно. Тогава бе създадена компанията EuroCTP (European Consolidated Tape Provider), която трябва да вземе лиценз тази година, а нейната роля ще е да разпространява данни за пазарите.

„Това ще спомогне за единно ценообразуване и навременно разпространение на информацията. В тази компания на практика акционери са почти 20 борси, включително и Българска фондова борса“, посочи изпълнителният директор на БФБ.

Той обясни, че наскоро Euronext също обяви, че започва изкупуването на гръцката Athex group – още един пример за подхода „отдолу-нагоре“. „Преди години интерес имаше и към БФБ, но за съжаление това не се случи и сега всички съжаляват“, отбеляза доц. Моравенов. Той се надява такъв момент да има отново, за да продължи да се развива но борсата, но смята, че е „нужен определен мащаб, за да влезе БФБ в полезрението на големите европейски борси като Deutsche Börse“.

Обща регулация

Според него основен двигател на единния надзор са именно Euronext и Deutsche Börse, тъй като те участват на пазара в няколко държави и комуникацията само с един регулатор е много по-лесна в такива случаи.

Доц. Моравенов обясни, че за малки пазари като българския обаче това не е най-добрата хипотеза. „Например, мащабите на IPO-та на БФБ често са в диапазоните, които се набират чрез частно инвестиране на западните пазари. Ние се нуждаем от локален регулатор, който познава пазара, но пък е синхронизиран с добрите международни регулаторни практики“, е мнението на изпълнителният директор на БФБ.

Добрите практики

Той е категоричен, че добрите практики са известни и няма полза да бъдат обсъждани още една година по конференции, а „по-добре е да се премине към реални действия“.

„Ако трябва да бъдат обобщени, част от добрите практики са свързани с активизиране на пенсионните фондове, които акумулират огромен ресурс. В България „IPO Растеж“ е пример за именно такава инициатива. Полша дори предложи да се мисли за сходни инициативи на ниво Източна Европа“, съветва Маню Моравенов.

Според него друга важна сфера е активизирането на спестяванията и превръщането им в инвестиции и такава услуга могат да предложат инвестиционните посредници.

„Разбира се, би могло да се говори и с банкерите за създаване на инвестиционни сметки. Добрата новина е, че по темата се работи активно“, съобщи изпълнителният директор на БФБ. Той добави, че Комисията по финансов надзор работи и по темата с мултифондовете, очаква се и пускането на пакети от акции на български държавни дружества на борсата.

„БФБ винаги търси как да привлече големи компании, а борсата може да е сериозен партньор за осъществяването на мащабни проекти“, категоричен е доц. Моравенов и потвърди, че вече публично се говори по тази тема и е подходящо при предстоящото влизане на България в еврозоната.

Какви са инициативите на Европа за капиталовите пазари? Има ли интерес сега БФБ да бъде придобита от голяма европейска борса? Как да се увеличат инвеститорите на БФБ? Какво стана с идеята да се пуснат емисии ДЦК за граждани?

Материалът не е повод за инвестиционно решение!

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването „Бизнес старт“ може да гледате тук.