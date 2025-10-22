Поредната порция корпоративни отчети разколеба увереността на инвеститорите в Европа

Голяма част от основните европейски борсови индекси завършиха сесията с понижения на фона на смесените настроения сред инвеститорите относно корпоративните отчети от региона, съобщава CNBC.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 се понижи с 0,15% до 572,43 пункта.

Германският бенчмарк DAX отчете спад от 0,71% до 24 157,77 пункта.

Френският показател CAC регистрира понижение от 0,63% до 8206,87 пункта.

Британският измерител FTSE напредна с 0,93% до 9515 пункта.

Акциите на британският кредитор Barclays поскъпнаха с 4,9 на сто, след като компанията повиши прогнозата си за печалбата и обяви обратно изкупуване на акции на стойност 500 млн. паунда.

Цената на акциите на L’Oreal се понижи с 6,7%, след като отчетът на компанията разочарова анализаторите въпреки 3,4% ръст в продажбите.

Книжата на втората по големина пивоварна в света Heineken поскъпнаха с около 1%, въпреки че компанията обяви, че очаква да продаде по-малко бира през 2025 г., тъй като търсенето е смекчено от макроикономическите предизвикателства през третото тримесечие.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 22 октомври.

Акции на производителя на чанти Birkin, Hermes, изтриха 2,3% от стойността си, след като компанията отчете по-слаби от очакваните приходи от продажби за третото тримесечие в размер на 3,9 млрд. евро.

Цената на книжата на норвежкия кредитор DNB Bank се понижи с 4,9% заради по-ниския от очакваното нетен лихвен доход от 15,99 млрд. норвежки крони.

Междувременно акциите на Svenska Handelsbanken поскъпнаха с 0,4%, след като резултатите на шведската банка за третото тримесечие показаха, че нетният лихвен доход е в размер на 10,47 млрд. шведски крони, което е в съответствие с прогнозите на анализаторите.

Акциите на Novo Nordisk приключиха деня с 3,3% спад в стойността, тъй като инвеститорите реагираха на новината от вторник, според която членовете на борда ще се оттеглят след сблъсък с водещия акционер, фондация Novo Nordisk, относно състава на фирмата.