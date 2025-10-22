SOFIX спадна с 1% до малко над 1070 пункта

След вчерашния ръст основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX изтри 1% до 1071,94 пункта.

Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 спадна с 0,66% до 193,14 пункта, BGTR30 – с 0,34% до 946,14 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – с 1,99% до 107,61 пункта.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT не отчете промяна и остана на 228,64 пункта.

Оборотът на борсата надвиши 5,1 млн. лева, като близо 4,5 млн. лева се формираха от сделки с инструменти, търгувани на основен пазар.

От търговията с варантите на „Еврохолд България“ се формираха 480 хил. лева оборот.

От акциите с най-голям оборот затвори „ВЕИ Инвест холдинг“ – 350 хил. лева, следвано от „Шелли груп“ с 39,7 хил. евро и БФБ с 25,9 хил. евро.

„Шелли груп“ е най-търгуваната акция с 25 сделки, следвана от БФБ с 23 и „Софарма“ с 18.

От акциите в състава на SOFIX само тези на „Смарт Органик“ отчетоха ръст – 0,69%. Най-силен натиск върху индекса оказаха акциите на „Шелли груп“, които поевтиняха с 3,33%, следвани от „Химимпорт“ със спад от 2,78% и „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) с 2,33%.

От акциите в BGBX40 „Албена“ е най-губещата акция със спад от 5,71%, следвана от „Шелли груп“ и „Петрол“ с 2,86%. „Градус“ е най-печелившата акция с 2,88% ръст, следвана от „Хидравлични елементи и системи“ с 1,98% и „М+С Хидравлик“ с 1,52%.