Netflix оглави спадовете на Wall Street, докато инвеститорите очакват отчета на Tesla

Основните щатски борсови индекси приключиха сесията със спадове, тъй като новите сигнали от Вашингтон изостриха опасенията сред инвеститорите относно търговските отношения между САЩ и Китай. Някои разочароващи корпоративни печалби също помрачиха допълнително настроенията, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижи с 0,71% до 46 590,41 пункта.

Широкият измерител S&P 500 записа спад от 0,53% до 6699,41 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite отчете понижение от 0,93% до 22 740,39 пункта.

Акциите останаха притиснати, след като министърът на финансите Скот Бесънт потвърди, че Белият дом обмисля ограничения върху износа на продукти за Китай, произведени с американски софтуер.

Преди това президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще въведат ограничения за износ до 1 ноември на „всеки важен софтуер“.

Акциите на Texas Instruments поевтиняха с 5,6 на сто, след като финансовият резултат на концерна разочарова. Прогнозата на компанията за печалбата за четвъртото тримесечие също се оказа по-ниска от очакваното.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 22 октомври.

Това засегна по-широкия сектор на полупроводниците. Цената на книжата на Advanced Micro Devices спадна с около 3,3%, докато акциите на Micron Technology поевтиняха с 1,9%.

Книжата на Netflix изтриха над 10% от стойността си, след като печалбата на стрийминг платформата изостана от пазарните очаквания.

Инвеститорите сега насочват поглед към отчета на Tesla, която трябва да го представи малко след края на редовната сесия.

Към момента, повече от три четвърти от компаниите от S&P 500, които са публикували актуални отчети, са надминали очакванията, показват данни на FactSet.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижи съответно до 3,951% и 4,534 на сто.

Доларовият индекс се понижи с 0,03% до 98,9 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент напредна с 3,25 на сто до 63,31 долара за барел. Фючърсите върху американския лек петрол WTI поскъпнаха с 3,46% до 59,22 долара за барел.

Цената на златото се повиши с 0,32% до 4122,3 долара за тройунция.