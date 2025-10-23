Цената на кафето удари нов рекорд заради опасения около предлагането

Фючърсите върху кафето достигнаха нов рекорд в Ню Йорк, тъй като опасенията за реколтата и американските мита подновиха притесненията за доставките, което създава риск от по-нататъшни ценови повишения в кафенетата и супермаркетите, съобщава Bloomberg.

Цените на арабиката – сортът, предпочитан от вериги като Starbucks Corp. за специални напитки, се повишиха с 3,4% до рекордно високо ниво от 4,3510 долара за паунд (450 грама). Фючърсите бяха достигнали предишния рекорд от 4,2995 долара за паунд през февруари в резултат на засилените опасения, че най-големият производител Бразилия, който вече изнасяше по-малко зърна, ще бъде допълнително засегната от неблагоприятните метеорологични условия.

Фючърсите са се повишили с повече от 50% от началото на август, тъй като намаляващите запаси в складовете, наблюдавани от борсата, правят пазара чувствителен към въздействието на бразилското време и американските мита върху вноса на кафе.

Това ще засили влиянието върху потребителите, които вече плащат повече за сутрешната си напитка. Последиците могат да бъдат особено значителни за американците, тъй като американските пекари отлагат нови сделки с Бразилия, след като през август влязоха в сила високите мита на президента Доналд Тръмп върху страната.