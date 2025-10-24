IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
SOFIX нарасна с 0,5% в петък, но записа минимален спад за седмицата

Оборотът на БФБ достигна 6,5 млн. лв.

18:33 | 24.10.25 г.
Снимка: Investor.bg
Снимка: Investor.bg

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX отчете ръст в петък от 0,46% до 1073 пункта. За цялата седмица показателят има минимален спад с 0,09%.

Днес поскъпнаха акциите на 10 от компаниите в 15-компонентния индекс. Най-силен ръст записаха книжата на "Сирма груп холдинг" АД с 3,36% до 1,54 лв. за брой, на "Смарт Органик" АД с 1,38% до 29,4 лв. и на ЦКБ АД с 1,2% до 1,69 лв.

Спад отбеляза само цената на акциите на "Шелли груп" ЕД с 0,37% до 104,05 лв. 

Всички индекси на БФБ се оцветиха в зелено в петък. Широкият BGBX40 нарасна с 0,33%, секторният BGREIT добави 0,08%, равнопретегленият BGTR30 се повиши с 0,39%, а индексът на малките и средни предприятия beamX отбеляза най-изразен растеж от 1,46 на сто.

Оборотът на БФБ в петък достигна 6,5 млн. лв., от които 1 млн. лв. с "ВФ Алтърнатив" АД, 813 хил. лв. със "Софарма" АД, 132 хил. лв. с "Холдинг Нов Век" АД, 107 хил. лв. с "Доверие обединен холдинг" АД, 48 хил. лв. с "Болкан енд Сий" АДСИЦ и други.

Най-много сделки днес бяха сключени с книжа на "Софарма" – 120, БФБ АД – 32, и "Еврохолд България" – 18.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.

Последна актуализация: 18:35 | 24.10.25 г.
