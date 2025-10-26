Фондовата борса във Варшава се надява до 5 години да получи статут на развит пазар от MSCI

Главният изпълнителен директор на Варшавската фондова борса Томаш Бардзиловски коментира пред Bloomberg, че очаква полският капиталов пазар да расте през следващите години и да влезе в редиците на „развитите икономики“.

Това би превърнало Полша в първата бивша комунистическа страна в Европа, която ще получи тази класификация от доставчика на индекси MSCI, пише Euronews.

Посткомунистическите европейски държави обикновено се класифицират като гранични или развиващи се пазари, възпрепятствани от по-малки капиталови фондове, по-слаби институции и ограничени чуждестранни инвестиции.

Пробивът на Полша към статут на „развит пазар“ следователно би отбелязал символичен етап за целия източен фланг на континента - особено след десетилетията на централно планиране от съветската епоха и антиглобални политики, които забавиха растежа на региона.

Очаква се получаването на такъв статут да бъде улеснено от правителствения проект за инвестиционна сметка OKI, който би могъл да доведе до разширяване на местната инвеститорска база. Новият тип сметка ще позволи на физическите лица да инвестират до 100 хил. злоти (23 600 евро) без данъци.

Друг фактор е прогнозираното развитие на отбранителния сектор и бързият растеж на военните разходи в Източна Европа, подхранвани от заплахите за сигурността от Русия.

Признаването като развит пазар от водещ доставчик на борсови индекси би привлякло приток на капитал към Полша чрез ETF-и, допълва медията. Това би отворило достъп до много повече фондове, както и потенциално би увеличило оценката на варшавските компании. Това е свързано с по-ниски рискови премии, които инвеститорите очакват от по-стабилните пазари.

В момента акциите, листвани във Варшава, са част от индекса MSCI Emerging Markets, където те представляват 1,1% от стойността му.

FTSE Russell вече повиши статута на Полша до развит пазар през 2018 г. - първият в Централна и Източна Европа, получил този етикет. От MSCI все още не са последвали примера.

Пшемислав Квечен, главен икономист в XTB, е скептичен относно шансовете на Полша да се изкачи нагоре в класацията на пазарите на MSCI. Според него Полша не е на няколко години от тази цел, а на няколко десетилетия.

„Икономически Полша може да се счита за развита икономика. Правим цивилизационен скок, присъединяваме се към Г-20 и се доближаваме до водещите страни по отношение на БВП на глава от населението и заплатите“, посочва той.

„По отношение на пазарите обаче по-скоро е въпрос на това как инвеститорите реагират на различни ситуации и до каква степен икономиката се основава на вътрешен капитал. В това отношение Полша е много зависима от световните капиталови потоци. Според мен това няма да се промени толкова бързо“, казва още Квечен.

Икономически показатели като БВП на глава от населението или заплатите са само първата стъпка към изграждането на силен финансов пазар, защото е необходимо време за натрупване на капитал. Именно размерът на вътрешния капитал е от решаващо значение при класифицирането на един пазар като силно развит.

„Когато възникнат глобални сътресения и глобалният капитал се изтегли, пазар, който е по-зависим от него, ще бъде подложен на по-голям натиск. Пазар, който е самофинансиращ се, където нуждите на капиталовия пазар се задоволяват с вътрешни спестявания, реагира различно на глобалните фактори“, пояснява експертът.

Полша не е единствената страна, която е заседнала в опита си да напредне в класификациите на MSCI.

„Индексът MSCI на развиващите се страни все още включва например Южна Корея, която е много по-развита икономика от Полша и отдавна заслужава да бъде преместена в редиците на развитите икономики“, казва Квечен.

В последния си преглед от юни тази година MSCI посочи множество недостатъци на Варшавската фондова борса, като например недостиг на заеми за акции и къси продажби, липса на информация на английски език и недостатъчни правила относно регистрацията и представителството на акции, принадлежащи на чуждестранни инвеститори.

Същевременно, въпреки че капитализацията на компаниите, листвани на Варшавската фондова борса, надхвърля 1,05 трлн. злоти (250 млрд. евро) и е по-висока от комбинираната капитализация на фондовите борси в Прага, Будапеща и Букурещ, ниската ликвидност остава проблем.