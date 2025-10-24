Dow Jones прескочи историческите 47 000 пункта

Водещите индекси на борсовата търговия отвъд Океана подобриха нови рекордни върхове, след като бяха разпространение данните за инфлацията през септември в САЩ, пише CNBC. Това е една от малкото статистически данни, които ще излязат за състоянието на САЩ в тези и в следващите дни заради блокираната работа на администрацията. Според тях индексът на потребителските цени се повишава с 0,3% спрямо очакваните от пазара 0,4% на месечна база. Спрямо предходния септември инфлацията се ускорява до 3%, но очакванията бяха за 3,1 на сто.

Данните дават надежда, че Федералният резерв ще може да продължи политиката си на бавно намаляване на лихвите, подкрепяйки американската икономика и в двата оставащи месеца до края на годината. Това изпрати нагоре цените на банковите акции в САЩ.

Така водещият индекс Dow Jones за първи път премина границата от 47 хил. и затвори при 47 207,12 пункта, или ръст от 1,01%. Широкият S&P 500 също за кратко прескочи 6800 пункта, но после загуби инерция и записа ръст от 0,8% до 6791,69 пункта. Nasdaq, в чийто състав преобладават технологични компании, затвори седмицата при 23 204,867 пункта, увеличавайки стойността си с 1,15%. И трите индекса затварят седмицата с рекордни стойности.

На петролните пазари търговията започна да се успокоява, след като се появиха съмнения, ме САЩ действително ще наложат обявените санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл", пише Ройтерс. Американски медии съобщават, че в САЩ е един от икономическите съветници на руския президет Кирил Дмитирев и се очаква среща с представителия на Белия дом за Близкия изток Стив Уиткоф. Седмицата завършва със 7% ръст на цената на петрола след притеснения за доставките заради съгласуваните между САЩ, Великобритаия и ЕС санкции върху руския петролен сектор.

Сесията за американския лек суров петрол (WTI) приключи при цена от 61,50 долара за барел, което е понижение от 0,5%. За европейския сорт "Брент" понижението е минимално - от 0,1% до 65,94 долара за барел.

Няма значителни изменения на валутните пазари след очакванията за действията на Федералния резерв. Едно евро се разменя а 1,1635 долара. Стойността на британския паунд достигна 1,3316 долара за брой.

Златото затваря девета поредна седмица с ръст на цената си, но в последната сесия е на червена територия въпреки индикациите, че Федералният резерв вероятно ще продължи политиката на намаляване на лихвите. Търговията се извършва при 4116 долара за тройунция.